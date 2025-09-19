La cinta de Tron: Ares está cada vez más cerca, despertando curiosidad en aquellos fanáticos de la franquicia que desean verla en la pantalla grande. La producción se alista para conquistar al público, el cual ya puede disfrutar de elementos que hacen parte del proyecto.

Recientemente, el equipo detrás del título soltó una inesperada noticia, relacionada directamente con un elemento clave en la narración de la historia. Se trata de la banda sonora, la cual ya está disponible para todos aquellos que desean disfrutarla previo al estreno.

La propuesta ya está en plataformas digitales, mostrando las creaciones de Nine Inch Nails, que logró 24 temas originales para darle vida a este relato. Esta unión viene de la mano de Trent Reznor y Atticus Ross, quienes han compuesto otras bandas sonoras que lograron premios Oscar, Globos de oro y Grammy.

“La música de Tron: Ares, la tercera entrega de la innovadora franquicia TRON de Disney que se estrena en cines el 9 de octubre, se posiciona entre los álbumes más impactantes de Nine Inch Nails, donde el alma analógica y la angustia digital colisionan. Vibrando con amenaza, melancolía y movimiento, esta obra marca la primera banda sonora cinematográfica compuesta por la banda”, se lee en el comunicado oficial, donde se presenta este proyecto.

Canciones de la banda sonora

- Init

- Forked reality

- As alive as you need me to be

- Echoes

- This changes everything

- In the image of

- I know you can feel it

- Permanence

- Infiltrator

- 100% expendable

- Still remains

- Who wants to live forever?

- Building better worlds

- Target identified

- Daemonize

- Empathetic response

- What have you done?

- A question of trust

- Ghost in the machine

- No going back

- Nemesis

- New directive

- Out in the world

- Shadow over me

Tron: Ares, el próximo estreno que llegará a las salas de los cines colombianos. | Foto: Imagen oficial de Tron: Ares - Latam / Walt Disney Studios

¿Cuál es la fecha de estreno en Colombia?