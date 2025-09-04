Suscribirse

‘Tron: Ares’, esta es la fecha de estreno y preventa de una de las películas más esperadas en Colombia

La producción original de Disney estará disponible en las pantallas grandes y los fanáticos podrán conseguir boletas desde este mes.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

4 de septiembre de 2025, 8:24 p. m.
Llega a las salas de cine Tron: Ares, una película de la saga original de Disney.
Llega a las salas de cine Tron: Ares, una película de la saga original de Disney. | Foto: Imagen oficial de Tron: Ares Latam - Walt Disney Studios

Esta película sigue a un sofisticado programa llamado Ares, que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una peligrosa misión, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de inteligencia artificial.

Desde el inicio del tiempo, el hombre ha observado las estrellas y se ha preguntado: ¿estoy solo? Se habla mucho de la IA y de la tecnología de hoy, mundos virtuales”, dice en la primera parte del tráiler oficial que se encuentra en YouTube, generando expectativa de la trama de esta nueva producción.

Contexto: Las 10 mejores películas de Netflix y HBO que no deberá perderse esta semana

En el video también se menciona que no irán a otros mundos, sino que harán que lo que se encuentra por fuera llegue a ellos. Es por eso que se presenta la llegada de Ares, un máximo soldado que se destaca por su fuerza, velocidad, inteligencia y capacidad para reconstruirse si llega a ser eliminado en el campo de batalla.

Sin embargo, el dueño del proyecto, Julian Dillinger, no tiene el control sobre el programa y los soldados que se crearon, pues según se observa en el adelanto, Ares empieza a buscar algo diferente y evoca sentimientos.

Tron: Ares, el próximo estreno que llegará a las salas de los cines colombianos.
Tron: Ares, el próximo estreno que llegará a las salas de los cines colombianos. | Foto: Imagen oficial de Tron: Ares - Latam / Walt Disney Studios

La saga cinematográfica combina aventura y acción, mostrando el acercamiento, las consecuencias y una posible percepción de lo que pasaría al combinar sistemas informáticos con la raza humana.

¿Cuándo se estrena la película en Colombia?

Tron: Ares llega a los cines el próximo jueves 9 de octubre, pero las entradas podrán adquirirse a partir del 25 de septiembre, una oportunidad para los fanáticos que desean ver en pantalla grande uno de los capítulos más esperados de la saga emblemática Tron de la plataforma Disney.

Además, el reparto está compuesto por los reconocidos actores y actrices: Jared Leto, Evan Peters, Jeff Bridges, Greta Lee, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins, Gillian Anderson y Jason Tremblay.

Tron: Ares | Tráiler oficial | Doblado

¿Cuál es el orden de la saga?

Tron, fue la primera película lanzada en 1982, en donde su protagonista, Kevin, es un programador que se introduce en un sistema informático de una computadora. Se encuentra en un mundo virtual en el que conoce a Tron, un programa creado por su amigo, y juntos intentan derrotar a MCP, el sistema por el cual fue absorbido anteriormente.

Tron: Legacy se presentó al público en el 2010 y continua con la historia del mundo digital en el que el hijo de Kevin investiga la desaparición de su padre y en medio de la búsqueda descubre que fue atrapado por un programa llamado Clu. Así que Sam consigue una misteriosa ayuda y lograr escapar con Kevin y destruir el sistema.

