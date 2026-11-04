‘The Green Star Tour 2027’: Feid anuncia nueva gira mundial y crece la expectativa por concierto en El Campín

El cantante de reguetón colombiano Salomón Villada Hoyos, conocido artísticamente como Feid o ‘Ferxxo’, confirmó oficialmente a través de sus redes sociales que volverá a recorrer los escenarios en 2027 con una nueva gira musical.

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El anuncio, realizado mediante una publicación en su cuenta de Instagram, ratifica las especulaciones de sus seguidores sobre la continuidad de sus proyectos recientes y marca el inicio del camino hacia su próximo espectáculo en vivo, denominado tentativamente The Green Star Tour.

De acuerdo con lo observado en el video compartido por el artista paisa, la propuesta conceptual de este nuevo ‘tour’ estará vinculada directamente a sus producciones discográficas más recientes: el proyecto The Green Print y el EP El Club De Las 19 Flores.

La línea estética y musical continuará desarrollándose en los próximos meses. Según se ha dado a conocer dentro del entorno del artista, The Green Print contempla el lanzamiento de un tercer EP en colaboración con el puertorriqueño Álvaro Díaz, seguido de una entrega final que completará la serie de publicaciones previas al arranque de la gira.

Aunque el equipo del artista aún no ha publicado el calendario oficial ni la fecha de apertura para la venta de boletería, la expectativa en el mercado colombiano se concentra en Medellín y Bogotá como plazas principales habituales en las giras del cantante.

Asimismo, ciudades como Cali y Barranquilla figuran en el radar de posibles paradas, considerando las intenciones previas del intérprete por incluir estas capitales en sus recorridos nacionales.

En el ámbito internacional, y tomando como referencia sus anteriores giras —tales como Feid vs. Ferxxo o sus presentaciones en el formato Coffee Party—, se contempla también la inclusión de destinos recurrentes en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Entre los lugares citados posiblemente por la crítica y sus seguidores se encuentran Buenos Aires, Ciudad de México, Nueva York, Miami, San Juan y Madrid. Sin embargo, la confirmación de fechas y lugares dependerá del comunicado oficial del artista.

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En sus últimas presentaciones en Colombia, el artista ha llenado escenarios de gran formato y recintos cerrados de alta capacidad.

Por el momento, el inicio de la gira está proyectado para los primeros meses de 2027, a la espera de que en los próximos días se entreguen nuevos detalles sobre las fechas exactas y los canales autorizados para la adquisición de entradas.