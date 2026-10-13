Piden avanzar hacia una mayor cultura de prevención frente los riesgos del turismo

El crecimiento y la evolución de la actividad turística han propiciado una mayor diversificación y complejidad de los riesgos que deben afrontar tanto los viajeros como las empresas del sector.

Frente a esto, la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) destacó la importancia de avanzar hacia una “mayor cultura de prevención y gestión del riesgo, acompañada de soluciones de protección más simples, accesibles y adaptadas a las características de cada tipo de viaje”.

“Cada experiencia turística integra diferentes servicios y actores, lo que puede exponer al viajero a situaciones como cancelaciones, retrasos, emergencias médicas, inconvenientes con el equipaje, incumplimientos e incluso insolvencia de proveedores. Por esta razón, contar con mecanismos adecuados de protección adquiere cada vez mayor relevancia dentro de la planificación y comercialización de los viajes”, señaló Anato.

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“El reto no debe limitarse a responder cuando ocurre una eventualidad. Debemos fortalecer la prevención, comprender mejor los riesgos asociados a cada segmento turístico y facilitar el acceso a soluciones claras y oportunas que protejan tanto al viajero como a las empresas que hacen posible su experiencia”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

La organización identifica oportunidades para fortalecer las soluciones relacionadas con asistencia en viaje, cancelaciones y cambios, así como para avanzar en coberturas diferenciadas de acuerdo con las características de cada experiencia. “Esto cobra especial relevancia en segmentos con necesidades particulares, como el turismo de aventura, al tiempo que evidencia la importancia de contar con productos simples, digitales y fáciles de integrar en el proceso de venta de las agencias”, indicó.

“Contar con mecanismos adecuados de protección adquiere cada vez mayor relevancia dentro de la planificación y comercialización de los viajes”, señaló Anato. Foto: Swisscontact / Colombia Más Competitiva

4,1 millones de salidas de colombianos al exterior

La relevancia de estos retos aumenta en una industria que moviliza millones de viajeros cada año. Entre enero y agosto de 2026 se registraron 4,1 millones de salidas de colombianos al exterior, un crecimiento del 11,5% frente al mismo periodo de 2025. En esos mismos meses, el tráfico aéreo movilizó 39,4 millones de pasajeros, con un incremento del 4,6%. A su vez, durante el primer semestre de 2026, el turismo generó USD 5.619 millones en divisas, cerca de un 5% más que en el mismo periodo del año anterior.

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Para Anato, avanzar hacia un turismo mejor preparado frente a los desafíos requiere trabajar en cuatro frentes prioritarios: “identificar y comprender con mayor precisión los riesgos que enfrenta el sector; desarrollar soluciones de protección ajustadas a las necesidades de los diferentes segmentos y modelos de negocio; profundizar la digitalización y simplificación de estos productos; y evolucionar de un enfoque concentrado principalmente en la indemnización hacia un modelo que incorpore cada vez más la prevención y la gestión anticipada del riesgo”.