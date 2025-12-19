Turismo

Cali tendrá su Guía Turística de la Salsa en el barrio Obrero, nueva ruta para recorrer la historia viva de este género musical

Esta es una herramienta de promoción que reconoce y visibiliza a los actores culturales que han hecho de este territorio un referente histórico de la salsa en la ciudad.

Redacción Turismo
19 de diciembre de 2025, 7:23 p. m.
El Barrio Obrero de Cali tendrá su propia guía turística
El Barrio Obrero de Cali tendrá su propia guía turística Foto: Alcaldía de Cali/API.

Cali está lista para celebrar una nueva edición de su Feria y este viernes 19 de diciembre, se llevará a cabo uno de los conciertos más esperados, con ingreso gratuito y para toda la familia.

Bajo el nombre Feria al Obrero: Calle de la Salsa, se realizará este encuentro musical, en el que la Secretaría de Turismo de la ciudad realizará la entrega oficial de la Guía Turística de la Salsa en el barrio Obrero.

Todo listo para la Feria de Cali 2025: estos son los eventos confirmados, escenarios y artistas que se podrán ver gratis

Se trata de una herramienta de promoción que reconoce y visibiliza a los actores culturales que han hecho de este territorio un referente histórico de la salsa en la ciudad.

Según la información oficial, la guía hace parte de la estrategia de fortalecimiento del turismo cultural, impulsada por la Secretaría de Turismo de Cali, y busca consolidar a este reconocido barrio como un destino turístico que conecta memoria, identidad y experiencia.

Guía turística Barrio Obrero
La Guía Turística del Barrio Obrero busca potenciar este lugar como destino turístico. Foto: Alcaldía de Cali/API.

De acuerdo con la Secretaría, esta guía rinde un homenaje a los múltiples actores que, desde el barrio, han sostenido y proyectado esta manifestación cultural a lo largo del tiempo. En sus páginas se destacan expresiones como el coleccionismo musical, las zapaterías tradicionales, los museos, las salsotecas y los establecimientos nocturnos históricos, que hacen parte del patrimonio cultural del Obrero.

Esta es una herramienta práctica para el visitante, ofreciendo una ruta clara para recorrer el territorio, identificar puntos clave y vivir la salsa desde su origen, caminando el barrio y conectándose con su gente.

Feria de Cali 2025: ¿recorridos principales como el Salsódromo irán por la Calle 25 o la Autopista Sur? Esta es la decisión final

¿Qué lugares recorrer?

El Obrero es el barrio más salsero de Cali. Es un destino en el que cada cuadra, cada mural y cada establecimiento son un fragmento de una identidad colectiva que ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Barrio Obrero
Piper Pimienta en el Bario Obrero de Cali. Foto: Alcaldía de Cali/API.

Allí, sus habitantes viven profundamente orgullosos de su herencia cultural, dispuestos a compartir historias, pasos de baile y una experiencia salsera auténtica y genuina. Con su hospitalidad convierten este espacio en un territorio único, un verdadero icono del turismo cultural.

En este barrio se pueden visitar diversos lugares que son íconos, entre ellos, por ejemplo, la Matraca, que tiene más de seis décadas de historia, que nació como una tienda familiar, pero se convirtió en un legendario bailadero; Cali Vinyll Récords, es otra de las tiendas emblemáticas y La Selecta, un bar cultural que combina salsa y fútbol.

Eder extiende la rumba en Cali: así quedarán los nuevos horarios nocturnos

De igual forma, está Melassa, un espacio de turismo cultural dedicado a preservar la salsa caleña como patrimonio vivo; el Chorrito Antillano, famoso por su lunes de zapatero y el Museo de la Salsa que resguarda más de 100.000 objetos de colección, entre ellos, unas 40.000 fotografías que narran la historia de la salsa en Cali.

A estos encantadores lugares se suman muchos otros que vale la pena conocer en este barrio, uno de los más tradicionales e importantes de la capital vallecaucana.

