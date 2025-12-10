Eder extiende la rumba en Cali: así quedarán los nuevos horarios nocturnos

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó este miércoles que la ciudad tendrá horarios ampliados para la actividad nocturna durante las celebraciones de fin de año. Según informó el mandatario este 10 de diciembre, ya fue expedido el decreto que permite a bares y discotecas operar hasta las 4:00 a.m. entre el 19 de diciembre y el 12 de enero.

Eder explicó que la decisión busca acompañar la dinámica turística y comercial propia de la temporada, en la que la ciudad recibe visitantes y se incrementan los eventos culturales y recreativos. Para otros establecimientos nocturnos que no son bares ni discotecas, el límite de funcionamiento será la 1:00 a.m.

La medida se anuncia días después de que propietarios del sector nocturno protestaran en la Calle 5 con Carrera 5, argumentando que estaban siendo obligados a cerrar una hora antes de lo permitido. Los empresarios señalaron que, aunque contaban con autorización para operar hasta las 3:00 a.m., algunos operativos les exigían detener actividades a la 1:00 a.m.

Con el nuevo horario, la Alcaldía busca dar claridad a los comerciantes y garantizar un funcionamiento regulado durante la temporada navideña y de Feria, en la que tradicionalmente aumenta la actividad nocturna en la capital del Valle.

La protesta que fue escuchada

Una fuerte congestión vehicular se registró este jueves, 4 de diciembre, en pleno corazón de Cali, debido a un plantón adelantado por propietarios de bares y restaurantes nocturnos. La manifestación comenzó hacia las 10:00 de la mañana y, según confirmó la Secretaría de Movilidad, sobre la 1:35 de la tarde el bloqueo seguía activo.

Agentes de tránsito regulan el flujo vehicular en la Calle 5 con Carrera 5, donde un bloqueo genera fuerte congestión en ambos sentidos. | Foto: Raúl Palacios / El País

El punto crítico de la protesta se instaló en la Calle 5 con Carrera 5, a la altura de Comfenalco, donde los comerciantes atravesaron vehículos y permanecieron en la vía, impidiendo el paso en ambos sentidos. La parálisis generó un efecto dominó sobre importantes corredores viales: la Avenida 2 Norte quedó completamente represada y uno de los carriles principales de la Calle 5 se convirtió en un embudo casi imposible de transitar.