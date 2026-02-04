CONFIDENCIALES

CNE autoriza recomposición de la lista del Partido Alianza Verde a la Cámara de Representantes

La decisión se da tras la renuncia de una candidata y permite que la colectividad continúe su participación electoral cumpliendo con la normativa vigente.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 3:11 a. m.
La diputada y vocera departamental del Partido Verde, Angélica Gómez, entregó detalles Foto: AFP - Suministrada / API

El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó oficialmente la recomposición de la lista del Partido Alianza Verde a la Cámara de Representantes, luego de la renuncia de una de sus candidatas.

Con esta medida, la colectividad ratifica que su lista continúa en firme, cumpliendo con todos los requisitos legales y avanzando con normalidad en su ejercicio democrático dentro del departamento.

La diputada y vocera departamental del Partido Verde, Angélica Gómez, señaló que la determinación del CNE brinda claridad jurídica al proceso electoral y reafirma el compromiso del partido con los ciudadanos. “Seguimos firmes, cumpliendo la ley y caminando con la gente por Cundinamarca”, afirmó.

Gómez reiteró que la campaña del Partido Alianza Verde continúa recorriendo los municipios del departamento con una propuesta cercana a las comunidades, enfocada en escuchar, dialogar y construir soluciones desde el territorio.

La habilitación otorgada por el CNE garantiza la transparencia del proceso y permite que el Partido Verde siga participando activamente en el escenario electoral departamental, bajo el marco del cumplimiento normativo.

Con esta decisión, el Partido Alianza Verde “reafirma su compromiso con Cundinamarca” y con una “política basada en la legalidad, la cercanía ciudadana y el trabajo territorial”.

