Candidato a edil arremetió contra concejal Julián Sastoque por valla de campaña: “Ser joven en política no basta”

La referencia puntual realizada por el candidato a edil en contra de su copartidario se refiere a una valla en la que Sastoque ataca de frente al Pacto Histórico, advirtiendo que un voto por ellos representa la entrega de “plata por no matar”, mientras que un voto por la Alianza Verde refiere “becas y empleos”.

“Algunos dicen que este tipo de cosas deberían tramitarse de manera interna, sin embargo, yo creo que cuando uno se da cuenta de que alguien de tu mismo partido está haciendo algo incorrecto de manera constante, uno no se puede quedar callado”, sentenció Andrade, quien sobre el particular afirmó que “ser joven en política no basta”, manifestando la importancia de enarbolar banderas que defiendan ese tipo de ideas.