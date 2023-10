Sergio Barbosa dejó la televisión para aspirar al Concejo de Bogotá: “Vale la pena poner un granito de arena para luchar por por los demás”

S.B.: Sí, pero no solo en la música. También en la moda, por ejemplo, todo lo que significa la industria, la cadena textil, la confección y toda esa cadena donde hay muchas personas que trabajan de una manera honesta para que la moda pueda tener mejores prácticas. No hay un estímulo para que se agrupen, porque si bien es cierto, cuando las personas que llegan al Concejo están trabajando en otras temas que parecen prioritarios, nadie piensa en un sector que genera un impulso muy importante para la economía y para las oportunidades. Ya hemos estado trabajando en desfiles para formar a las personas como en una cultura de moda para que Bogotá se convierta en la capital de la moda. Hemos estado trabajando con sectores como el de San Victorino y vamos a estar trabajando con el sector de la joyería de las esmeraldas para que entiendan y vean como cómo es realmente esa cultura de la moda para que encuentren nuevas oportunidades.

S.B.: Sí, mi tema animal no tiene que ver solamente con perros y gatos. Entiendo a todas las personas que quieren a los perros y a los gatos porque son las mascotas tradicionales a las que estamos acostumbrados. Pero si uno ve, por ejemplo, la diferencia que existe entre un cerdo y un perro, pues no son muchas. Hay que crear y estimular los santuarios para que algunos de esos animales sientan algún tipo de gratitud. El problema de las abejas es tan grande en Bogotá que cuando la gente ve un panal de abejas lo que quiere es destruirlo.

S.B.: El punto no es la decepción del líder en sí mismo. El punto es la decepción del manejo que se ha hecho burocráticamente de la elección de las personas que, tal vez, no eran las adecuadas para estar en ese cargo. Tal vez el tema de la improvisación. Y sobre todo, hay un punto que a mí sí me parece que es muy delicado es el de la reforma de la salud. El sistema de salud colombiano es muy bueno. Pero otro punto que tal vez más me raya, como decimos ahora, tiene que ver con el trato a la prensa. Esa estigmatización que hace a la prensa es increíble. Eso lo he dicho públicamente.