“El problema de Gustavo Bolívar es que no le va a alcanzar para ganar en primera vuelta”: Ángel Beccassino analiza en nuevo libro campañas de Petro y Hernández

A.B.: El problema de Gustavo Bolívar es que no le va a alcanzar para ganar en primera vuelta. Es más, como están las encuestas, parecería que va a entrar de segundo en primera vuelta. Si él no gana en primera, el comportamiento del electorado será unirse en contra del candidato del Gobierno, que es él.

A.B.: Me da la impresión de que los escándalos de Gustavo Petro se están volviendo habituales, eso quiere decir que se están volviendo paisaje, es decir, que están perdiendo la importancia que tenían esos escándalos si hubiera aparecido uno solo y era terrible. Han aparecido un montón, algunos de ellos, muy fuertes y, sin embargo, no ha pasado nada, como si fuera el superteflón. Lo que te puedo decir de estos escándalos es que se parecen a los sellos que se están poniendo en los productos y advierten que tiene mucha azúcar, sodio y demás. Como estos sellos se los han puesto a todos los productos, en un análisis e investigación que hizo mi hija estos días, encontró que la gente se está inmunizando frente a los sellos: ya no les prestan atención. Con los escándalos de Petro está pasando un poco eso, se están volviendo tan habituales que están perdiendo la relevancia porque, en el fondo, no conducen a nada.