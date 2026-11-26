Durante la noche de este jueves, 26 de noviembre, un grupo de asaltantes ingresó a la casa del director del Instituto de Medicina Legal y robó varias de sus pertenencias.

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Según el reporte conocido por SEMANA, los hechos se habrían registrado sobre las 7:00 de la noche en el conjunto residencial donde el director vive junto a su familia, en el norte de Bogotá.

Los delincuentes ingresaron a la unidad residencial en un carro de color blanco, marca Toyota, de placas NIT036. A la hora de los hechos no se encontraba ningún miembro de la familia dentro de la propiedad.

Hasta el momento, no se conoce ningún reporte oficial por parte de las autoridades sobre los hechos.