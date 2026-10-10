No será en Brasil, Argentina o Chile. La primera vez de Editors en Latinoamérica será en Bogotá, Colombia, en el festival que le sirve de tatuaje espiritual a vasta esta urbe y sembró la semilla de la escena musical vibrante que hoy acoge. Esto es una medalla para la banda, que sabe que se trata de un evento único, distinto a los festivales privados establecidos; pero también para el festival, que celebra sus 30 años con un genial cartel y una banda que mucha gente venía siguiendo por años y jamás creyó posible experimentar aquí, mucho menos gratuitamente.

Si alguien allá afuera recuerda los días en los que Editors empezó a sonar, en los que Tom Smith, su fuerza musical esencial, y Chris Urbanowicz, conjuraban All Sparks en guitarra acústica, promocionando la música de su memorable disco debut The Back Room (que se propulsa además por las baterías de Ed Lay y el gran bajo de Russell Leetch) puede considerarse afortunado. Es material glorioso. Y si lo busqué y aú lo atesoro es porque, en 2006, en un festival al que fui buscando a Tool, el sonido de esta agrupación de Birmingham me obligó acercarme y ver todo su concierto. Jamás me despegué. Por esa razón es que se va a festivales...

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En su sonido, en principio caracterizado por sus capas de guitarras y por la potente y sentida voz de Smith, la banda también se ha permitido explorar fases a profundidad. En 20 años de música, en constante evolución, Editors ha pavimentado un camino poco estático que los ha visto inyectar su indie de matices fuertemente electrónicos. Justo vienen de cerrar esa fase, porque en su nuevo disco, Surface, Echo & Sound, el octavo de su carrera, a lanzarse el 30 de este mes, regresan a las canciones que nacen de las guitarras y construyen orgánicamente entre todos.

En principio conformada por Tom Smith en la voz y guitarra rítmica, Russell Leetch en el bajo, Ed Lay en la batería y Chris Urbanowicz en la guitarra líder, la agrupación nacida en la ciudad que dio origen a Black Sabbath conjugó tres discos espectaculares. Lo hizo antes de enfrentar caos interno y su potencial disolución tras la salida de Urbanowicz poco antes de tocar un show en el Rock Werchter de Bélgica, ante 80.000 personas, como cuentan en esta charla...

¿Bendición escondida? Desde ese punto, en 2012, en el que Justin Lockey entró con sus guitarras y su sapiencia curiosa en producción, y Elliott Williams sumó sus teclados y guitarras, Editors se constituyó en lo que es hoy: el quinteto que ha grabado cinco trabajos altamente dinámicos, que hoy sigue vibrando y haciendo vibrar con su música, que se cuida, se quiere y viene a Colombia.

Editors tocan este lunes 12 de Octubre, en el Escenario Bio de mítico Parque Simón Bolívar, a las 7:10 de la noche (antes de Ministry en el Plaza, y de Los Bunkers, en ese mismo Bio). Al respecto de esta histórica visita al país, de sus fases y maneras musicales, y su nuevo trabajo, esto nos dijeron en su hotel en Bogotá, Tom Smith y Justin Lockey.

Editors se colgará la medalla de tocar en el mítico Rock al Parque, en su primer toque en Latinoamérica. Foto: cortesía PIAS / RAHI REZVANI

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ARCADIA: Me gustaría empezar con usted, Justin. Cuéntenos sobre el impacto que Tom ha tenido en su vida: conocerlo, trabajar con él, ingresar a Editors. Descríbanos eso, por favor.

JUSTIN LOCKEY: ¡Es, literalmente, lo peor que podía haberme pasado! (*ríe). Ha sido brillante. He estado en bandas probablemente un poco más de tiempo que el resto, soy un poco mayor que ellos, pero esas bandas anteriores venían de un mundo que no se basaba en canciones: sí en muchos riffs, math rock, muchas cosas técnicas. Y lo primero que noté cuando me uní a Editors fue que todo se trataba de las canciones. Nunca había estado en esa situación, y es una forma diferente de ver las cosas. Y ha sido de esa manera desde 2012, un tiempo largo. El impacto ha sido masivo, pero me sentí integrado desde muy temprano. No me siento diferente.

ARCADIA: Tom, cuéntenos ahora sobre el impacto de Justin en sus muchas facetas, de un lado y otro de la grabación y la producción...

T.S.: En muchos sentidos nos ganamos la lotería. Hicimos tres discos con Chris (Urbanowicz) como guitarrista, los cuatro que empezamos, y luego dejamos de poder hacer eso; la relación se desmoronó. Así que le pedimos a Justin y a Elliott (Williams) al mismo tiempo que vinieran a la banda para ayudarnos inicialmente con un concierto, pero con la idea de unirse. Fue un salto de fe. De hecho fue una recomendación de Flood traer a Justin. Flood había producido nuestro tercer disco y ha producido algunos de los mejores álbumes jamás hechos...

J.L.: Él hizo uno de mis discos anteriores... y también me enseñó cómo hacer discos.

T.S.: Así que sabíamos, estilísticamente, que había afinidad, y Justin pasó tiempo con todos nosotros por separado. Sabíamos que nos llevaríamos bien, pero eso no es garantía de que algo vaya a durar. Y ahora hemos hecho más discos con Justin que los que hicimos con la alineación anterior de la banda, y es nuestro guitarrista más que nadie. Y tocas el tema de sus facetas. Justin es un hombre muy creativo y es una alegría tenerlo en la banda con esa energía y esa mente para hacer cosas y pensar de manera diferente. Es más que un guitarrista porque está ahí con su cámara, también produce... Ha sido increíble. Los cinco somos realmente una hermandad, muy armoniosa. Hemos sido parte de la vida del otro íntimamente durante mucho tiempo, a través de altibajos, momentos difíciles y mejores momentos, haciendo diferentes tipos de discos, de gira, viajando y toda la especie de mierda que eso conlleva. Tuvimos suerte, esencialmente eso es lo que digo. Aquí estamos.

Justin Lockey y Tom Smith, de Editors, en el festival Sziget 2024 de Budapest. Foto: Redferns

ARCADIA: Un poco injusto, porque tienen ocho excelentes álbumes de estudio, pero si tuvieran que elegir tres canciones de Editors para enviarlas en una cápsula espacial para que las escuche quienquiera que esté en el universo, ¿cuáles eligen?

T.S.: Es una buena pregunta. ¿Para mí? Soy débil ante las canciones tristes y lentas, y quizá escoger una así no sería la mejor decisión. Pero, con cabeza fría, probablemente tendría que incluir “Munich”, como el cohete con el que despegamos al principio. Luego empezaría a pensarlo, porque , ¿se trata de cuál es tu ‘mejor material’ o cuál es tu favorito?

Yo adoro —y creo que Justin dirá lo mismo— “No Harm”, de In Dream. Fue la primera vez que, en esta nueva formación de la banda (en ese momento era nuestro segundo disco con esta alineación), lo produjimos nosotros mismos y Justin lideró ahí. Fue muy agradable darme cuenta, haciendo ese disco, de que éramos capaces de hacer ese tipo de cosas. Y hemos hecho muchos discos, ocho como usted dijo, muchas canciones, mucho tiempo en el estudio... pero todo se trata de perseguir los pequeños momentos mágicos. Cuando todo cobra forma y las cosas encajan de una manera que no esperabas, es realmente hermoso y poderoso. Normalmente conjuras algunos de esos momentos en cada disco, pero “No Harm” fue simplemente increíble. Estábamos en la costa oeste de Escocia, con un ventanal enorme hacia el océano y las colinas...

J.L.: Súper pintoresco y cinematográfico...

T.S.: Es desolado también, pero desolado y hermoso. Y esta línea evolutiva de sintetizador en arpegio conectaba con el paisaje, con nuestra imaginación, nuestra creación y nuestra inspiración. En esa canción todo encajó. Es probablemente uno de los momentos más poderosos en el estudio que recuerdo.

J.L.: Simplemente funcionó. Y creo que fue la primera vez que Elliot mostró bien sus talentos, conectando unos cinco sintetizadores diferentes, programándolos y luego tocándolos de manera muy emocional mientras la canción progresaba. Y recuerdo que mientras grabábamos la voz, pensaba: “Esto es bastante especial”.

T.S.: Así que tenemos “Munich” y “No Harm”. Y tal vez Justin deba darnos la tercera. Es difícil ahora...

J.L.: ¡Diría “The Phone Book”! Es fácilmente una de las mejores canciones de todo el catálogo. De hecho, es similar a este nuevo álbum (*pronto lo lanzan). Se sintió un poco más madura y estábamos demostrando nuestras habilidades como músicos, tocando de manera tradicional y clásica. Estábamos haciendo ese disco en Nashville y Neil Diamond estaba al lado, había discos de Dolly Parton en la pared. Y entre todos estos grandes, nosotros hacíamos lo nuestro, pero llegamos a sentir síndrome del impostor, como si no ameritáramos ese lugar. Y recuerdo estar sentados tocándola juntos, tarde en la noche (en la que fue prácticamente una toma en vivo), muy silencioso, muy íntimo, y pensar: “Sí pertenecemos”.

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ARCADIA: Escuché por primera vez a Editors por pura casualidad en el festival Street Scene de San Diego en 2006, uno de esos destinos de festival que se agradecen enormemente... Antes de hablar de Rock al Parque, quería preguntarles sobre su experiencia como músicos y personas en los festivales, y si hay alguno que realmente los haya marcado...

T.S.: Hemos sido muy afortunados. Tenemos 22 o 23 años haciendo circuitos de festivales de verano, predominantemente en Europa. Hay momentos en los que hemos ido más lejos, como este fin de semana en Bogotá o el que mencionas en San Diego, en los primeros días, y algunos otros.

En el festival hay oportunidades de ganarse a nueva gente, a oyentes más casuales que no nos habían escuchado, como usted, lo cual es hermoso. Igualmente, son oportunidades para tocar frente a multitudes más grandes de lo normal. Si sientes que has tenido un buen momento y te has conectado con el público, es realmente poderoso, te sientes como un superhéroe y es increíble. Al mismo tiempo, no es tu público propio. Y tienes que preparar un repertorio de festival más adaptado a eso, y está bien. Pero creo que si nos preguntaran si preferimos, si tocar para nuestro propio público durante dos horas o para una multitud de festival durante una hora, no es necesariamente una respuesta fácil.

Pero sí, hemos tenido la suerte de viajar. Glastonbury ha sido muy importante para la banda a lo largo de los años. Fue un gran festival para mí cuando crecía, a los 16 o 17 años. Fue allí donde vi a Radiohead, R.E.M. y muchísimas bandas, y simplemente pensé: “Eso es lo que quiero hacer”. Realmente cambió mi vida. Así que tener la oportunidad de volver allí una y otra vez con la banda en múltiples ocasiones a lo largo de los años realmente es una locura.

J.L.: Y Rock Werchter, fue el primer gran espectáculo que toqué.

T.S.: Fue la razón por la que los trajimos. no comprometimos a ser headliners, ¡pero la banda esencialmente se dividió! Así que tuvimos que resolverlo.

J.L.: Yo vine para hacer eso junto con Elliott. Hicimos un par de shows de calentamiento, pero no creo que nada te prepare para la magnitud de ser cabeza de cartel en un gran festival, especialmente cuando era apenas mi tercer show con la banda. Fue bastante caótico, pero...

T.S.: Eran 80,000 personas...

J.L.: Fue absolutamente increíble. Y pensé que iba ser difícil superar esa primera vez. Todos estábamos bastante preocupados, dudando de si seríamos capaces de dominar ese escenario, pero nos destacamos, nos fue excelente.

T.S.: Sí. Es un capítulo importante.

La edición número 30 reunirá más de 80 agrupaciones, y sumará muchos hitos a un rica historia. Foto: Idartes

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ARCADIA: Y sobre Rock al Parque, ¿tenían conocimiento previo de la dimensión y el significado del festival que los trae?

T.S.: Sí. Obviamente nos han hablado de su historia... es su aniversario 30.

ARCADIA: 30 años de ser gratuito, público, y transformar a la ciudad...

T.S.: Vimos carteles de ediciones anteriores, y es un honor que nos hayan invitado, estamos muy emocionados. Y para ser honestos, está lleno de bandas que no conocemos (muchas angloparlantes), y ser parte de eso es genial. No lo doy por sentado. Estamos entusiasmados por ir, hacer lo nuestro, con suerte ganarnos a un par de seguidores nuevos, pero, honestamente, estar aquí es hermoso.

Al principio, cuando todo va a mil por hora, recorres todo el mundo y todo parece posible; pero a medida que tu carrera avanza, se vuelve más complicado llegar más lejos. Y el mayor arrepentimiento que tenemos como banda es que nunca habíamos tocado en Sudamérica. No había sucedido, nunca pudimos concretarlo. Y con el tiempo se vuelve más difícil, y sinceramente no pensamos que fuera a ocurrir. Así que estar sentados aquí en nuestro octavo disco y ser invitados para venir a tocar y hacerlo funcionar, es realmente maravilloso.

ARCADIA: La invitación llegó de la nada, de manera inesperada...

T.S.: Fue inesperada, sí. Y nos dijeron ‘Miren este festival, se ve bastante increíble’. No es como hacer el típico Lollapalooza o cualquiera de esos eventos gigantes ya establecidos. Esto no es eso, y es aún más genial justamente porque es diferente. Así que es algo muy grande.

ARCADIA: Háblenos del nuevo disco, Surface Echo & Sound que viene luego de tres álbumes con un sonido de fuerte influencia electrónica, y que marca un regreso a las guitarras...

T.S.: Como sugiere, los últimos dos o tres álbumes fueron discos cada vez más electrónicos y centrados en el estudio, con drum machines programadas y secuenciadores. Y nos divertimos mucho haciendo discos así. Pero con EBM específicamente, se culminó en un trabajo muy directo, brutal, robótico y mecánico, hecho con Benjamin Power (Blanck Mass). Fue increíble, pero sentimos que no podíamos ir más lejos en esa dirección. Nuestra inspiración había llegado a un punto en el que dijimos: “Necesitamos trazar una línea, pensar cómo queremos hacer esto ahora y enfocarnos en nuestras canciones, nuestros ensayos y la grabación”. La decisión fue volver a un método más tradicional, con guitarras, batería real y bajo en lugar de programación. Ingresar a una habitación juntos a tocar las canciones y trabajarlas antes de grabar. Entender cómo serán, cómo se presentarían, escribirlas juntos en el ensayo tomando mis ideas iniciales, y luego grabar sabiendo que estaban listas. Eso nos llevó a este álbum, que es un disco de rock más natural, de sonido más humano, impulsado por lo acústico, y se sintió maduro y apropiado para el momento en el que está la banda.

J.L.: Como dijimos al principio, se trata de hacer canciones. En EBM se trataba de partes, capas, texturas, tonos; de ser bastante duro y abrasivo y llevar eso tan lejos como podíamos. Ahora, en este, regresamos a donde todo comenzó para mí en la banda. Había mucho material basado en canciones, y mucho de reunirnos en una habitación para poder tocar la canción correctamente antes de empezar a grabar. Hay un sentimiento que brota de tocar con tus compañeros en un cuarto que no se puede replicar. Porque tampoco se da igual en el escenario: estar sentados en círculo, tocando, y de repente ver a alguien inventar una parte y pensar: “¡Carajo, eso es!”, y ver la forma natural en que la canción se compone. Porque empieza simplemente con unos acordes de Tom en la acústica, pero al final florece hacia esta cosa masiva, pero hecha de manera natural. No intentamos diseñarla, simplemente sucedió. Así que regresar a donde empezó este quinteto fue fantástico. Y, como dice Tom, no podíamos ir más lejos como veníamos, hubiéramos terminado como una banda de techno o de industrial desquiciado, demasiado lejos de las canciones. Ahora volvemos a las canciones y es evidente la magia que surge al estar juntos en la habitación.

ARCADIA: En términos del espectáculo en vivo, pueden replicar el material electrónico y el acústico. Están listos para traer todo...

J.L.: Entran en otra dimensión cuando las interpretas en vivo. Pasamos varios meses en el estudio tocando y, al grabar este álbum, muchas canciones se basaron en la toma inicial de Tom en la guitarra acústica, Ed en la batería y Russ en el bajo, al mismo tiempo. El ritmo y la sensación de las canciones se dictaron en vivo y luego añadimos las capas encima. Y al llevarlo al escenario, hay una dosis extra de energía que le da un significado completamente nuevo a las canciones y a cómo suenan.

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ARCADIA: Tom, lanzó recientemente su álbum como solista. ¿Sabe cuándo algo que escribe es idóneo para Editors o espera a que ocurra la magia en el estudio? ¿Cómo decide sobre lo que hace en solitario y lo que trae a la banda?

T.S.: Intento no pensar en eso cuando estoy escribiendo. Trato de no componer para una colaboración específica, solo intento escribir canciones que sienta que me están hablando, y acumular varias y luego pensar... Pero, obviamente, la mayoría de las veces, esas canciones terminan con Editors. Sin emabrgo, a veces, las cosas te sorprenden y toman un poco más de tiempo. Como en el caso de “The Rush” en este nuevo disco, que fue una canción que escribí inicialmente con Iain Archer para mi álbum solista.

Sentía que la versión que había hecho Iain no había llegado donde necesitaba llegar. En el fondo, como un scout de fútbol, si ves que hay potencial quieres que este se haga realidad. Sí, fue una decisión difícil decirle: “Lo siento, no quiero usar esto en este disco”, y él se sintió un poco decepcionado. Y rápidamente le dije: “¿Te importaría si la pruebo con la banda? Vamos a ensayar pronto y creo que la energía de la banda podría elevarla a algo más cercano a lo que imagino”. y eso le pareció excelente. Así que la canción comenzó en esa colaboración, creció con la banda y se convirtió en otra cosa.

A veces escribo una canción, trabajo y si no funciona, la guardo en el estante y la saco después. Las canciones no caducan. No puedes predecir su momento, solo necesitan el conjunto adecuado de factores en la habitación para cobrar vida. Hay otra canción en este disco llamada “Much Love” que escribí para el cuarto álbum, justo después de In This Light. Y siempre estuvo ahí, guardada, en cada disco que hicimos desde entonces.

Esta vez, el conjunto de instrumentos, la habitación, lo que estaba sucediendo en los ensayos indicó que funcionaría ahora. Finalmente, 15 años después, esta canción tiene su momento de brillar. Creció y evolucionó, la composición dio un paso adelante, pero en esencia es lo que escribí hace 15 años cuando pensaba en The Weight of Your Love. Intento no ser demasiado quisquilloso o tener una idea excesivamente definida. Sé que estas cosas te pueden sorprender.

ARCADIA: Entendido. Ahora, en términos de grabación y producción, ¿hay algo que diferencie a este trabajo de los anteriores?

J.L.: Se trató menos de retocar. Hemos hecho muchas cosas donde nos grabamos a nosotros mismos y luego acudimos a un productor para que arregle ciertas partes. En este disco todo comenzó con un sonido de batería increíble. La habitación en la que estábamos tenía una acústica natural fantástica para la batería, y sabíamos que había una guitarra acústica en el centro de todo. No queríamos amontonar demasiadas cosas encima que aplastaran el sonido, porque la guitarra acústica y el brazo derecho de Tom impulsan todo el disco junto con la batería. En una canción como “Call It In” apenas hay instrumentos, pero suena súper enérgica y potente cuando en realidad no tiene casi nada: batería, guitarra acústica, un poco de guitarra solista, bajo, voces y un toque mínimo de teclado.

En el mundo de Editors eso es como el 5% de lo que suele tomar el hecho de completar una canción. Normalmente tengo que revisar cientos de tomas, pero esta encajó de inmediato, fluyó mucho. Además adoptamos un proceso de grabación más inmediato y rápido, tomando decisiones al final de cada día de toma. Hay menos corrección de errores y mucha humanidad. Si Ed cometió un ligero deslice en el hi-hat, no lo eliminé. Si cometí un fallo en la guitarra, nueve de cada diez veces se quedó. Y Russell toca de una manera muy específica, un poco por delante del beat anticipándose, y eso le da una energía única. En “Much Love” su bajo arrastra la canción y te cautiva. Al mezclar pedí que no corrigieran nada de eso. Vivimos en un mundo de música creada por computadores, generada por computadores, y hay mucha perfección en eso. Incluso cuando tratan de asimilar una vibra, es “perfecto”, y creo que como humanos notamos cuando algo cambia ligeramente entre el primer y segundo verso. Y en ese sentido, se trató de obtener tomas completas de principio a fin, no de construirlo por bloques como haríamos con un disco electrónico. Fue lo opuesto.

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ARCADIA: En 2026. El mundo se encuentra en un estado bastante caótico… Tecnofascismo, extremismo, polarización. Es una época muy extraña. Me pregunto si Editors se siente como una isla aislada de todo eso o si, inevitablemente como grupo humano, absorben todo eso y a través de su prisma lo reflejan en las letras y en la música...

T.S.: Para ser honesto, el estado del mundo, sus problemas, la separación que ha acarreado lo digital y el ruido que experimentamos alimentan la ansiedad en todas las canciones de este disco. Pero este no es un álbum político, no lo aborda de frente; sí refleja mi respuesta, enfocándome en las personas que me rodean, en los seres humanos, en las conexiones y en las noches de salida... y todo esto es, para mí, el antídoto a esas ansiedades. Vivimos en un mundo polarizado y enojado, y la forma en que lo experimentamos lo magnifica, y es algo preocupante y aterrador.

ARCADIA: ¿Hay causas que defiendan o respalden activamente?

J.L.: Todos tenemos nuestras posturas personales, pero no somos una banda de protesta y no creo que pudiéramos serlo porque no es la razón de ser del grupo. No tengo ningún problema con las bandas de protesta; si formas tu banda para hacerlo, genial, y hay algunas excelentes. Pero cuando la gente coopta lo que está de moda en el momento como un vehículo, no me parece genuino.

Todos estamos a mediados de los 40 años, tenemos nuestra propia visión política y vivimos nuestra vida dentro y fuera de la banda. Y hay espacios donde queremos hacer lo que queremos hacer, y Editors es uno de estos espacios. Queremos hacer la música y que esto nos ayude a calmarnos ante lo que ocurre afuera. Es una posición compleja, especialmente en nuestro octavo disco, porque la gente espera que tengas una opinión sobre todo. Mi punto de vista es probablemente el mismo del de la persona que pregunta, pero no componemos canciones sobre eso; escribimos sobre los efectos que causa.

Y cuando hablo con mis hijos, que ya son adultos y van a la universidad, anotamos que la mayoría de la gente con la que te cruzas no forma parte de ese “tecnofascismo”. Eso es solo lo que aparece en la parte superior del buscador. La mayoría de personas solo intenta sobrevivir y disfrutar de la vida. Pero quienes tienen las llaves de las decisiones importantes promueven una opinión étnica demente, porque la polarización genera dinero. Si viviéramos en un mundo pacífico y usáramos los presupuestos de defensa en limpiar el agua, nadie estaría peleando y nadie ganaría dinero. Si no hay guerra, nadie hace dinero.

Es una situación estrambótica la que vivimos. Las cosas que nos imponen, si rastreas su origen, no tienen que ver con idealismo sino con ganar dinero. Es lo mismo que la industria textil en el siglo XIX cooptando a la clase trabajadora, quedándose con las ganancias y pagando miserias. Es el mismo ciclo. Ahora, en lugar de enviar a niños de 10 años a una mina de carbón, tienes influencers promoviendo un mensaje que, si lees un poco de historia, sabes que es basura.

ARCADIA: Menos mal tenemos el arte… todavía…

J.L.: Exactamente. Y el arte, como fuerza fundamental, debería ser lo que uno busque.

T.S.: Con los años tienes conversaciones y relaciones donde puedes brindar tu apoyo a causas. Hemos trabajado bastante con Oxfam a lo largo del tiempo, y nos sentimos más cómodos en ese tipo de labor de apoyo.

J.L.: Apoyando, sí.

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ARCADIA: Hay algo de suerte, porque este tema destruye familias y bandas. Dice mucho que ustedes sean capaces de mantener esa unidad tan fuerte...

J.L.: Todos pensamos en la misma línea moral. Y no es una postura. Somos más de apoyar que de ser activistas, pero nunca hemos rehuido de lo que hacemos.

ARCADIA: Del nuevo trabajo, me encanta “Rescue”, me encanta “Shadow”, me encanta “Much Love”. ¿Cuáles nuevas canciones escucharemos el lunes en el Parque Simón Bolívar?

T.S.: Ciertamente. “Call It In” y “The Rush”. Solo tenemos una hora....

ARCADIA: ¿Miran métricas de lo que la gente les escucha aquí?

J.L.: Bastante gente nos habló de “Munich” porque estaba en el juego FIFA street en su momento... Así que no se preocupen, tocarémos esa.

ARCADIA: ¿Alguna banda que deberíamos escuchar más?

J.L.: ¡Somos las últimas personas a quienes debería preguntarles eso! Si Russell o Elliot estuvieran aquí, podrían darle unas 75 bandas nuevas que son increíbles. Yo estoy un poco perdido, siempre vuelvo a lo que me gusta...

ARCADIA:. Sus viejas favoritas…

T.S.: Yo siento que estoy en mi etapa de Bob Dylan, Van Morrison, descubriendo porque no había escuchado esos álbumes en su momento. Así que es nuevo para mí, pero podría escuchar “Moondance” para siempre.