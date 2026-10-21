Pantoja, el artesano de la música que moldea el sonido del bolero, tiene concierto en Bogotá

En el mapa de la música colombiana de las últimas dos décadas, Mauricio Pantoja es una de esas figuras centrales que construyen desde el fondo de la escena. Durante ocho años fue la guitarra cabecera de Andrés Cepeda, alianza de la que salieron dos discos clave como El carpintero y Mil ciudades, este último le otorgó una nominación al Latin Grammy en 2015 en la categoría de Mejor Productor.

Reconocido por su trabajo junto a figuras como Andrés Cepeda y Fonseca y su nominación al Latin Grammy, como uno de los productores de 'Mil ciudades'. Foto: Juliana Echeverry

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Pero el hambre de un lenguaje propio lo llevó a firmar su debut solista en 2013 con Viarteria, un puñado de diez canciones de corte acústico cruzadas por el pulso del jazz y el blues. En 2015 llegó Trébol, un recorrido por el bolero con invitados de peso, como Fonseca y Juan Pablo Vega.

Su discografía siguió sumando kilómetros y texturas con Tan difícil de entender en 2019 y Trébol II en 2023, una entrega gestada en pleno encierro que incluyó la canción Aunque me cueste la vida junto a Cepeda. Ese mismo año se unió a la gira La ruta púrpura por teatros colombianos y saltó a Europa para tocar en el circuito madrileño de recintos icónicos, como Libertad 8, donde han tocado Jorge Drexler, Joaquín Sabina, entre otros.

Este jueves 22 de octubre, a las 7 p.m., el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano será el escenario del reencuentro del cantautor con el público capitalino. Foto: Juliana Echeverry

En 2025 lanzó SOLAR, su quinto trabajo de estudio, una placa de seis cortes, que incluye El viaje y Sin tu amor, donde conviven el folclor, el funk, el rock, el ambient y el bolero, presentado formalmente en el Teatro Charlot de Bogotá y en el Foro del Tejedor de Ciudad de México.

El cantautor y productor bogotano repasa las canciones clave de su discografía en un recorrido que abarca del jazz y el bolero al rock y el folclor latinoamericano. Foto: Juliana Echeverry

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Actualmente, mientras reparte las horas entre la producción para otros proyectos y la maquetación de su sexto álbum, Pantoja ajusta los últimos detalles para reencontrarse con su gente. La cita en el Auditorio Fabio Lozano marcará el reencuentro del cantautor, productor, compositor y guitarrista con el público bogotano en un recorrido por sus obras más representativas.

*Puede encontrar boletos para el concierto de este jueves 22 de octubre, en el Auditorio Fabio Lozano de Bogotá, en este enlace de TuBoleta.