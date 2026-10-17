Anyma llega a Bogotá con ÆDEN: fecha, lugar y cuándo comprar las entradas para su show inmersivo

Bogotá se prepara para recibir ÆDEN, el nuevo espectáculo inmersivo de Anyma, uno de los artistas que está llevando los límites de la música electrónica y el entretenimiento en vivo a nuevas dimensiones.

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El sábado 30 de enero de 2027, el Parque Simón Bolívar será el escenario de esta esperada experiencia, presentada por Breakfast Live, que reúne música, arte digital y tecnología en una producción audiovisual de gran formato.

Más que una presentación convencional de música electrónica, ÆDEN crea un universo inmersivo en el que convergen la mitología, la ciencia ficción, la naturaleza y la tecnología a través de esculturas digitales, gráficos en tiempo real y una banda sonora épica.

El resultado es una experiencia diseñada para transformar la manera en que el público percibe y vive el entretenimiento en directo.

¿Quién está detrás de Anyma?

Detrás de Anyma está Matteo Milleri, DJ, productor y artista multidisciplinario que ha construido una identidad distintiva dentro de la escena electrónica internacional.

Su trabajo combina la música de baile con narrativas visuales futuristas, transformando sus presentaciones en producciones que van mucho más allá de la pista de baile.

En 2026, ÆDEN tuvo su estreno mundial en Coachella, uno de los festivales de música más reconocidos del mundo, ante decenas de miles de asistentes. Este nuevo capítulo del universo creativo de Anyma amplía su visión artística y lleva su exploración audiovisual a una escala aún mayor.

Su trayectoria también incluye un hito en Sphere, en Las Vegas, donde se convirtió en el primer artista de música electrónica en protagonizar una residencia en este recinto inmersivo.

Su presentación frenteDe a las pirámides de Giza, en Egipto, demuestra además el alcance internacional de un proyecto que reúne música, arquitectura, tecnología y espectáculo.

Ahora, este universo artístico llega a Colombia. Con ÆDEN, Bogotá se suma al recorrido internacional del show y recibe una producción que busca redefinir los límites visuales y sonoros de la música electrónica en vivo.

Anyma llegará a Bogotá en 2027

El Parque Simón Bolívar recibirá el espectáculo el sábado 30 de enero de 2027, reuniendo a los seguidores de Anyma y al público interesado en descubrir nuevas formas de experimentar la música en vivo.

La llegada de ÆDEN representa una nueva oportunidad para que el público colombiano viva una producción internacional en la que cada elemento visual y sonoro contribuye a una narrativa artística unificada.

Es una invitación a descubrir la música electrónica desde una nueva perspectiva, en la que la tecnología no es simplemente un elemento del escenario, sino una parte esencial de la experiencia.

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Boletería y preventa

El prerregistro para la preventa de fans estuvo disponible desde el jueves 15 de octubre de 2026, día del anuncio oficial. Los fans deberán completar el proceso de prerregistro para poder acceder a la preventa del artista.

La preventa de fans comenzará el jueves 22 de octubre de 2026, a las 11:00 a. m., hora de Colombia (COT), y estará disponible para quienes se hayan registrado previamente.

La venta general de boletería comenzará el viernes 23 de octubre de 2026, a las 11:00 a. m., hora de Colombia (COT). Las entradas estarán disponibles a través de TuBoleta.