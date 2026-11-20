La noche del jueves 19 de noviembre fueron asesinados dos adolescentes en una calle del barrio Arenitas, en el municipio de Carmen de Apicalá, en el oriente del Tolima. Entre las víctimas mortales se encuentra el hijo del concejal, Freddy Barrios.

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Las autoridades en el Tolima avanzan con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y determinar cuáles fueron los móviles de este atentado criminal.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, lamentó lo sucedido con estos dos menores de edad y le envió un mensaje de solidaridad a sus familiares.

“Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a nuestro amigo Fredy Barrios por la pérdida de su hijo, a su familia, así como a los familiares y seres queridos de Juan, en este momento de profundo dolor. No hay palabras suficientes para aliviar el dolor de perder a un hijo, a un familiar o a un ser querido de manera tan inesperada. Nos unimos a sus familias con respeto, cariño y oración, pidiendo a Dios fortaleza y consuelo para afrontar esta difícil situación”, dijo la mandataria departamental. }

Matiz aprovechó y le mandó un mensaje a las autoridades del departamento para que el caso no quede en la impunidad y puedan avanzar en la individualización de los responsables.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que adelanten con celeridad las investigaciones, esclarezcan lo ocurrido, identifiquen y capturen a los responsables de este crimen, y los lleven ante la justicia, para que respondan por estos hechos”, agregó.

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Asimismo, cerró con estas sentidas palabras: “Que Dios les dé la fuerza que hoy necesitan y que la memoria de estos jóvenes permanezca en el corazón de quienes los amaron”.

Desde la Policía Nacional avanzan con las respectivas investigaciones del caso que tiene conmocionado a todo un departamento. Se espera que las autoridades entreguen mayores detalles de lo ocurrido.