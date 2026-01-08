Investigan al presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, por demoras en obra de La Guajira

Al presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, le abrieron una investigación disciplinaria en la Procuraduría, por las supuestas demoras que estarían sufriendo los trámites administrativos para terminar el proyecto de la represa del río Ranchería, en el departamento de La Guajira.

Aunque ese departamento ha sentido los efectos de la corrupción en este gobierno por episodios como el de la UNGRD, ahora un presunto incumplimiento de Pachón a una decisión judicial, tendría parada esa obra prioritaria para los intereses de los habitantes de esa región.

Represa Río Ranchería Foto: A.P.I

Según la Procuraduría, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural habría incumplido el fallo que le dio la razón a una acción popular, para que se finalice el Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería.

Desde el 11 de mayo de 2023, el Consejo de Estado confirmó la sentencia dentro de una acción interpuesta por la Procuraduría en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que finalmente ordenó concluir la construcción.

La represa del río Ranchería es tan importante para el departamento de La Guajira que tendrá la capacidad de abastecer los acueductos de varios municipios como San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia.

La delegada Disciplinaria de Instrucción para la Vigilancia Administrativa de la Procuraduría confirmó: “El fallo de segunda instancia ordenaba a la Agencia de Desarrollo Rural trazar la hoja de ruta para culminar el proyecto que daría solución a estos problemas de más de 15 años, sin embargo, la entidad, al parecer, ha hecho caso omiso al cumplimiento de la acción popular sin gestionar los trámites administrativos pertinentes”.

Lo grave del asunto es que desde hace algunos meses, la gobernación de ese departamento y varios organismos de socorro han activado planes de contingencia por el colapso del embalse a causa de las lluvias, mientras que los habitantes siguen esperando que se cumpla la orden de la justicia para terminar ese proyecto.

Esta no es la primera vez que le sale un escándalo al presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, pues en noviembre del año pasado SEMANA reveló que esa entidad estaría copada por intereses políticos y ejecutando temas que no estarían dejando resultados tangibles.