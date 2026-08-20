Mincomercio, Mauricio Gómez Amín, agradeció a EE. UU. tras posibilidad de acuerdo comercial recíproco para eliminar aranceles

En la mañana de este jueves 20 de agosto, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, se pronunció en su cuenta de X respecto a los esfuerzos entre Colombia y Estados Unidos para pactar un acuerdo comercial que permita al país mayores maniobras en materia económica, en medio de una difícil situación por cuenta del terremoto vivido el pasado 10 de octubre.

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El directivo de la cartera le agradeció a Jamieson Greer, representante comercial del Gobierno de EE. UU. Amín detalló que “Colombia valora profundamente esta expresión de solidaridad y, al mismo tiempo, mira hacia delante. Las situaciones extraordinarias requieren soluciones extraordinarias, y creemos que este es un momento para avanzar con agilidad y determinación”.

Colombia y Estados Unidos aceleran las conversaciones para un acuerdo comercial que impulse la recuperación económica. Foto: Montaje Semana

Adicionalmente, detalló que el Gobierno está listo para trabajar con el gobierno Trump en fortalecer la relación comercial y avanzar de manera expedita hacia un Acuerdo de Comercio Recíproco, que genere mayores oportunidades y beneficios concretos para ambos países en medio de esta tragedia humanitaria.

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SEMANA conoció que los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos estudian los detalles de un acuerdo comercial recíproco, como el que adelantó el gobierno estadounidense con Argentina, El Salvador y Guatemala. La idea es realizar una negociación rápida para que entre el 90 % y el 93 % de los productos colombianos que llegan al mercado estadounidense no tengan aranceles.

Colombia y el Gobierno Trump buscan agilizar un acuerdo que flexibilice los aranceles y fortalezca el comercio bilateral. Foto: Getty Images

“El comercio con nuestros principales aliados será clave para la reactivación económica y la reconstrucción de Colombia. Tenemos una oportunidad histórica para profundizar nuestra relación económica, basada en la confianza, la reciprocidad y la prosperidad compartida”, agregó Amin.

El representante del Gobierno estadounidense detalló que ambos Gobiernos se encuentran en la disposición total de fortalecer los lazos económicos y comerciales, incluyendo a través de la negociación expedita de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco, que flexibilizaría los temas de impuestos y, con ello, la comercialización de productos.

En medio de la emergencia, Colombia apuesta por un acuerdo comercial con Estados Unidos para impulsar la reactivación económica. Foto: Cortesía prensa Mauricio Gómez