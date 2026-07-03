Aumentan a más de 2.600 los muertos por los terremotos en Venezuela

Las autoridades de Venezuela han elevado este viernes a más de 2.600 los muertos por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana.

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El Ministerio de Comunicación e Información ha precisado en un nuevo balance que 2.645 personas han fallecido a causa de los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter ocurridos el 28 de junio y que han dejado importantes daños sobre más de 800 edificios, 190 de ellos colapsados.

Las víctimas incluyen, además, 12.666 heridos y 15.050 personas que han perdido su vivienda, según recoge el Gobierno de Delcy Rodríguez en redes sociales.

El tiempo corre y las posibilidades de que encuentren más sobrevivientes se agotan, pero no la esperanza. Foto: Getty Images

Las autoridades han informado asimismo de que han atendido a 86.117 familias, rescatado a 6.462 personas y repartido más de 9.400 toneladas de alimentos y 78.000 bolsas de comida.

En este momento, hay desplegados más de 3.300 rescatistas internacionales para hacer frente a los estragos de los terremotos, a los que les han seguido cerca de 900 réplicas, de acuerdo a las informaciones del Gobierno.

Con cada vez menos esperanzas de encontrar vivos a sus familiares, los deudos del doble sismo de Venezuela exigieron este viernes rapidez para recuperar los cuerpos, en medio de la incertidumbre sobre el número total de víctimas de la tragedia.

Hasta ahora, las autoridades actualizaron a 2.645 el saldo de muertos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el 24 de junio, la mayoría en el balneario de La Guaira, vecino a la también golpeada Caracas.

Miembros del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles permanecen de pie sobre los escombros de un edificio que se derrumbó durante los terremotos que azotaron La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Cumplidos nueve días desde los seísmos, las brigadas de rescate comienzan a cerrar operaciones de búsqueda de sobrevivientes, aunque muchos se aferran a cualquier señal que pueda ser interpretada como vida entre los escombros.

La ventana en este tipo de eventos cierra a las 72 horas.

El mapa satelital que detalla la destrucción en La Guaira: zona más afectada por los terremotos de Venezuela

El gobierno evita hablar de desaparecidos, estimados en 50.000 por Naciones Unidas. Los damnificados se calculan en millones. Muchos están en la calle o en precarios refugios instalados en parques sin un futuro claro en el horizonte.

La actualización de la cifra de muertos se conoció por una publicación del gobierno y no de voz de la presidenta Delcy Rodríguez o su hermano, el jefe parlamentario Jorge Rodríguez, vocero hasta ahora.

Los rescatistas buscan entre los escombros de una estructura derrumbada en el barrio Playa Grande de Catia la Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el miércoles 1 de julio de 2026, tras los terremotos ocurridos la semana anterior. Foto: Miguel Medina/Pool AFP via AP

Rodríguez descartó el jueves que los muertos terminen en fosas comunes y ordenó su debida identificación. Una morgue improvisada opera al aire libre en el puerto de La Guaira, donde hay largas filas para recibir los restos de seres queridos y el acta de defunción.