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El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números ganadores del martes 4 de agosto

Los apostadores podrán verificar si obtuvieron algún premio y realizar el proceso correspondiente.

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Redacción Loterías
4 de agosto de 2026 a las 11:26 a. m.
Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 4 de agosto.
Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 4 de agosto. Foto: Montaje SEMANA

Este martes 4 de agosto se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y chances de Colombia. Como ocurre cada día, miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar más populares del país.

Cada sorteo despierta gran expectativa entre quienes prueban suerte con la esperanza de acertar los números ganadores y obtener alguno de los premios disponibles en las diferentes modalidades de chance.

Resultados de los sorteos del 4 de agosto

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5041.
  • La Quinta: 5.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El chance continúa siendo una de las modalidades de juego más populares en Colombia, especialmente en distintas regiones del país donde las apuestas forman parte de la tradición. Cada jornada reúne a miles de participantes que esperan conocer si los números elegidos coinciden con los resultados oficiales.

Aunque no todos los jugadores logran llevarse un premio, cada sorteo representa una nueva oportunidad para intentar acertar y cambiar la suerte.