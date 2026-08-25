Ya salieron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este 25 de agosto: estos son los números ganadores

Este martes, 25 de agosto, se llevó a cabo una nueva edición de El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar con mayor acogida en Colombia y que diariamente concentra la atención de miles de personas que esperan acertar los números ganadores para obtener importantes premios.

Tal como ocurre habitualmente, los sorteos se realizaron en dos jornadas diferentes, permitiendo a los apostadores contar con más oportunidades de ganar según la combinación elegida y el tipo de apuesta seleccionada. Gracias a este formato, El Sinuano continúa posicionándose entre las alternativas preferidas por quienes participan en loterías y chances en distintas regiones del país.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen resultados: estos fueron los números del martes 25 de agosto

Los resultados oficiales están disponibles en los canales autorizados, puntos de venta habilitados y plataformas digitales especializadas, donde se publican las cifras ganadoras de cada sorteo.

Resultados del sorteo de El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 8822.

La Quinta: 1.

Resultados del sorteo de El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Además, las autoridades y operadores recomiendan confirmar cuidadosamente los números antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, con el fin de evitar inconvenientes durante el proceso de cobro de los premios correspondientes.

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Resultado del acumulado millonario del Baloto: números ganadores de este lunes 24 de agosto de 2026

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera: