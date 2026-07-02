Revise si la suerte estuvo de su lado: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del jueves, 2 de julio

Miles de colombianos siguieron este jueves 2 de julio una nueva jornada de sorteos de las principales loterías y chances del país, entre ellas El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cuyos resultados son esperados diariamente por quienes prueban su suerte.
Como ocurre en cada edición, los jugadores permanecieron atentos a la publicación de los números ganadores para verificar si sus apuestas coincidieron con el premio mayor o con La Quinta en las diferentes modalidades de estos populares sorteos.
Resultados de los sorteos de este jueves 2 de julio
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 2679.
- La Quinta: 1.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El chance sigue siendo uno de los juegos de azar con mayor acogida en Colombia, gracias a su amplia presencia en diferentes regiones y a la expectativa que despierta cada nuevo sorteo entre los apostadores.
Aunque los premios solo favorecen a algunos participantes, cada jornada renueva la ilusión de quienes confían en que esta vez los números elegidos les permitan convertirse en ganadores.