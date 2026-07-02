Revise si la suerte estuvo de su lado: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del jueves, 2 de julio

Miles de colombianos siguieron este jueves 2 de julio una nueva jornada de sorteos de las principales loterías y chances del país, entre ellas El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cuyos resultados son esperados diariamente por quienes prueban su suerte.

Como ocurre en cada edición, los jugadores permanecieron atentos a la publicación de los números ganadores para verificar si sus apuestas coincidieron con el premio mayor o con La Quinta en las diferentes modalidades de estos populares sorteos.

Resultados de los sorteos de este jueves 2 de julio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 2679.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El chance sigue siendo uno de los juegos de azar con mayor acogida en Colombia, gracias a su amplia presencia en diferentes regiones y a la expectativa que despierta cada nuevo sorteo entre los apostadores.

Aunque los premios solo favorecen a algunos participantes, cada jornada renueva la ilusión de quienes confían en que esta vez los números elegidos les permitan convertirse en ganadores.