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Revise si la suerte estuvo de su lado: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del jueves, 2 de julio

Los jugadores tienen más posibilidades de ganar el premio mayor con ‘La Quinta’, la nueva modalidad de juego.

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Redacción Loterías
2 de julio de 2026 a las 11:02 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 2 de julio.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 2 de julio. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Miles de colombianos siguieron este jueves 2 de julio una nueva jornada de sorteos de las principales loterías y chances del país, entre ellas El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cuyos resultados son esperados diariamente por quienes prueban su suerte.

Como ocurre en cada edición, los jugadores permanecieron atentos a la publicación de los números ganadores para verificar si sus apuestas coincidieron con el premio mayor o con La Quinta en las diferentes modalidades de estos populares sorteos.

Resultados de los sorteos de este jueves 2 de julio

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 2679.
  • La Quinta: 1.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El chance sigue siendo uno de los juegos de azar con mayor acogida en Colombia, gracias a su amplia presencia en diferentes regiones y a la expectativa que despierta cada nuevo sorteo entre los apostadores.

Aunque los premios solo favorecen a algunos participantes, cada jornada renueva la ilusión de quienes confían en que esta vez los números elegidos les permitan convertirse en ganadores.