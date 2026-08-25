El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen resultados: estos fueron los números del martes 25 de agosto

Los juegos de azar vuelven a captar la atención de miles de colombianos este martes 25 de agosto, jornada en la que se realizan nuevos sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Los participantes permanecen atentos a las cifras ganadoras para comprobar si los números elegidos coincidieron con los resultados.
Estos chances cuentan con diferentes sorteos durante el día, por lo que los resultados se conocen de manera progresiva. El Dorado, por ejemplo, tiene jornadas en la mañana y en la tarde, mientras que El Paisita y La Caribeña también cuentan con modalidades diurnas y nocturnas.
Resultados loterías del 25 de agosto
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 1880.
- La Quinta: 1.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
¿Cómo verificar si ganó?
Después de conocer los resultados, los jugadores deben comparar las cifras con las registradas en su comprobante de apuesta. Es importante conservar el tiquete en buen estado, ya que este es necesario para cualquier proceso de reclamación.
Los resultados pueden consultarse a través de los canales oficiales de los operadores.
La jornada de este martes continuará con los sorteos de la tarde y la noche, por lo que los resultados de algunas modalidades pueden conocerse varias horas después de los primeros números del día.