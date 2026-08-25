Resultados de la Lotería del Huila y la Cruz Roja este martes 25 de agosto de 2026

Este martes, 25 de agosto de 2026, jugó nuevamente la Lotería del Huila en su sorteo número 4770 y la Lotería de la Cruz Roja en su edición número 3168. Por lo que miles de colombianos están atentos a los números que podrían convertirse en los ganadores de los premios mayores y demás categorías.
Resultados de la Lotería del Huila este martes 25 de agosto
Para esta edición, correspondiente al sorteo 4770, la lotería sorteará $2.000 millones que se los podrá ganar quien haya acertado completamente al número ganador del juego con su billete.
- Número ganador: 7401
- Serie: 168
Además de este número, durante la transmisión, la organización también jugó varios premios secos, en donde cada uno correspondió a $10 y $20 millones para quienes hayan acertado, jugando con el mismo boleto.
En los más recientes resultados de este juego, estos fueron los números ganadores:
- Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.
- Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
- Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.
- Martes, 28 de julio de 2026: Número 7128, Serie 080.
- Martes, 14 de julio de 2026: Número 5872, Serie 113.
- Martes, 7 de julio de 2026: Número 0142, Serie 065.
- Martes, 30 de junio de 2026: Número: 8868, Serie 003
- Martes, 23 de junio de 2026: Número 2265, Serie 027.
- Martes, 16 de junio de 2026: Número 4259, Serie 109.
Resultados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana este martes 25 de agosto
Este martes, esta lotería sortea $10.000 millones, en esta, la edición número 3168 del juego.
- Número ganador: 4939
- Serie: 112
En cuanto al ganador de una Toyota Corolla Cross, el azar le dio la victoria al número 7284 con la serie 041
Los resultados más recientes de esta lotería son:
- Martes, 18 de agosto de 2026: Número 5795 de la serie 104.
- Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
- Martes, 4 de agosto de 2026: Número 8403 de la serie 141.
- Martes, 28 de julio de 2026: Número 5382 de la serie 115.
- Martes, 21 de julio de 2026: Número 8403 de la serie 141.
- Martes, 14 de julio de 2026: Número 3464 de la serie 177.
- Martes, 7 de julio de 2026: Número 5049 de la serie 129.
- Martes, 30 de junio de 2026: Número 9289, Serie 290
- Martes, 23 de junio de 2026: Número 1608, Serie 143.
- Martes, 16 de junio de 2026: Número 5503, Serie 066.