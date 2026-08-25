Resultados de la Lotería del Huila y la Cruz Roja este martes 25 de agosto de 2026

Este martes, 25 de agosto de 2026, jugó nuevamente la Lotería del Huila en su sorteo número 4770 y la Lotería de la Cruz Roja en su edición número 3168. Por lo que miles de colombianos están atentos a los números que podrían convertirse en los ganadores de los premios mayores y demás categorías.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila este martes 18 de agosto

La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los números ganadores del sorteo de este martes, 25 de agosto de 2026

Resultados de la Lotería del Huila este martes 25 de agosto

Para esta edición, correspondiente al sorteo 4770, la lotería sorteará $2.000 millones que se los podrá ganar quien haya acertado completamente al número ganador del juego con su billete.

Número ganador: 7401

7401 Serie: 168

Además de este número, durante la transmisión, la organización también jugó varios premios secos, en donde cada uno correspondió a $10 y $20 millones para quienes hayan acertado, jugando con el mismo boleto.

En los más recientes resultados de este juego, estos fueron los números ganadores:

Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.

Número 2008 de la serie 149. Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.

Número 6751 de la serie 071. Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.

Número 6142 de la serie 087. Martes, 28 de julio de 2026: Número 7128, Serie 080.

Número 7128, Serie 080. Martes, 14 de julio de 2026: Número 5872, Serie 113.

Número 5872, Serie 113. Martes, 7 de julio de 2026: Número 0142, Serie 065.

Número 0142, Serie 065. Martes, 30 de junio de 2026: Número: 8868, Serie 003

Número: 8868, Serie 003 Martes, 23 de junio de 2026: Número 2265, Serie 027.

Número 2265, Serie 027. Martes, 16 de junio de 2026: Número 4259, Serie 109.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana este martes 25 de agosto

Este martes, esta lotería sortea $10.000 millones, en esta, la edición número 3168 del juego.

Número ganador: 4939

4939 Serie: 112

En cuanto al ganador de una Toyota Corolla Cross, el azar le dio la victoria al número 7284 con la serie 041

Los resultados más recientes de esta lotería son: