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Lotería de la Cruz Roja: resultados del martes 24 de marzo de 2026

Se jugaron 10.000 millones de pesos.

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Redacción Loterías
24 de marzo de 2026, 11:03 p. m.
Resultados del sorteo 3146 de la Lotería Cruz Roja.
Resultados del sorteo 3146 de la Lotería Cruz Roja. Foto: Getty images/Redes sociales/Montaje: Semana

El más reciente sorteo de la Lotería de la Cruz Roja se jugó este martes, 24 de marzo de 2026, donde entregó su premio mayor a un nuevo apostador.

“¡La suerte está por llegar! No dejes pasar la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3146 de la Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

  • Número ganador: 4237 de la serie 120.
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Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 17 de marzo de 2026: número 2622, la serie 307.
  • 10 de marzo de 2026: número 8519, con la serie 163.
  • 3 de marzo de 2026: número 1348, con la serie 267.

El próximo sorteo se jugará el martes 31 de marzo a partir de las 10:55 de la noche.