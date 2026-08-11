La Lotería del Huila y de la Cruz Roja Colombiana, que jugaban cada martes tradicionalmente, no lo hicieron este 11 de agosto debido a la tragedia provocada en el país por el terrible terremoto que sacudió al país este lunes 10 de agosto.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del martes 11 de agosto de 2026

Lotería del Huila

En cuanto a la Lotería del Huila, los jugadores esperaban su edición número 4768 programada para este martes 11 de agosto; sin embargo, sus organizadores explicaron que, en consideración con los distribuidores y vendedores ubicados en las zonas más afectadas, se decidió aplazar el sorteo respectivo.

Ahora bien, la organización especificó que este sí se llevará a cabo. El sorteo no fue cancelado. El juego fue reprogramado para este jueves 13 de agosto de 2026, por lo que sus jugadores tendrán dos días más para hacer la respectiva compra de su billete de lotería.

“En solidaridad y consideración con nuestros distribuidores y vendedores de las zonas más afectadas, y ante las circunstancias que dificultan el normal desarrollo de las actividades, el Sorteo 4768, programado para el martes 11 de agosto, será aplazado”, comunicó la Lotería del Huila.

Devastador terremoto en Colombia. Fotografías: Juanse Hernández / Colprensa. Foto: Juanse Hernández / Colprensa.

Así, esta edición le permitirá al gran ganador una cifra cercana a los 2.000 millones de pesos.

Últimos resultados de la Lotería del Huila

Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.

Número 6142 de la serie 087. Martes, 28 de julio 2026: Número 7128, Serie 080.

Número 7128, Serie 080. Martes, 14 de julio de 2026: Número 5872, Serie 113.

Número 5872, Serie 113. Martes, 6 de julio de 2026: Número 0142, Serie 065.

Número 0142, Serie 065. Martes, 30 de junio de 2026: Número: 8868, Serie 003

Número: 8868, Serie 003 Martes, 23 de junio de 2026: Número 2265, Serie 027.

Número 2265, Serie 027. Martes, 16 de junio de 2026: Número 4259, Serie 109.

Lotería de la Cruz Roja Colombiana

Por su parte, esta lotería, que tenía programado para este martes 11 de agosto su sorteo número 3166, tampoco se jugará y la misma organización anunció la reprogramación del mismo para esta misma semana.

Al igual que la Lotería del Huila, este sorteo también se jugará el próximo jueves 13 de agosto de 2026. Como es costumbre, la organización anunció que este juego se transmitirá por el Canal Uno y los jugadores conocerán el resultado alrededor de las 10:55 de la noche.

Resultado Lotería Chontico Día y Noche del martes 11 de agosto de 2026

En cuanto a la recepción de devoluciones, la organización del juego anunció que esta se mantendrá de acuerdo con el horario establecido, a las 9:30 p.m.

Esta lotería jugará en esta edición una cifra cercana a los 10.000 millones de pesos, permitiéndole así a los jugadores una oportunidad para convertirse en millonarios en esta noche.

Últimos resultados de la Lotería de la Cruz Roja