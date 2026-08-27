Lotería del Quindío: este es el número ganador del jueves 27 de agosto de 2026

El pasado jueves 20 de agosto se formalizó el reinicio de las transmisiones oficiales de la Lotería del Quindío, y este jueves 27 de agosto se llevó a cabo su segundo juego consecutivo.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 27 de agosto de 2026

Hacia las 10:30 de la noche, las balotas volvieron a volar como de costumbre y dieron la fórmula ganadora para el premio mayor de la jornada, la cual es 3079, de la serie 014.

Plan de premios secundarios para los compradores

Además del acumulado principal, la Lotería del Quindío dispone de una amplia bolsa de premios secos destinados a los compradores que acierten a las series y combinaciones derivadas. El plan de premios distribuido por la entidad departamental para esta edición se estructura de la siguiente manera:

Cantidad de premios secos Valor Unitario (COP) 1 $200.000.000 1 $100.000.000 5 $50.000.000 5 $40.000.000 5 $30.000.000 10 $20.000.000 10 $10.000.000

Verificación de billetes y próximo sorteo

La Gerencia de la Lotería del Quindío recordó a los apostadores que la validación de las fracciones se debe realizar exclusivamente en los canales autorizados para evitar estafas. Los usuarios pueden ingresar al portal web oficial de la entidad, seleccionar la pestaña “Consultar Resultados”, digitar el número de billete de cuatro cifras junto a su respectiva serie y el sistema verificará automáticamente el estado del boleto.

La directiva de la empresa comercial del Estado confirmó que la operación del juego se mantendrá de forma ininterrumpida de acuerdo con la programación habitual. El próximo sorteo del premio mayor quedó programado para el jueves 3 de septiembre, fecha en la que los puntos de venta autorizados volverán a comercializar el billete en todo el territorio nacional.