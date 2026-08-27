Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 27 de agosto de 2026

Este jueves, 27 de agosto de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

El Chontico publicó los resultados de los sorteos de la tarde y la noche de este sábado. Foto: Getty Images / Chontico

El sorteo 8535 dejó como número ganador el 2428, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

También hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 3.

Resultado de Chontico Día - 27 de agosto

Premio mayor: 2428

Tres últimos: 428.

Dos últimos: 28.

Cifra completa: 2428.

Último número: 3.

Resultado de Chontico Noche - 27 de agosto

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente.

Dos últimos: pendiente.

Cifra completa: pendiente.

Último número: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el viernes 28 de agosto, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

26 de agosto de 2026: 6253. La Quinta: 3.

La Quinta: 25 de agosto de 2026: 9529. La Quinta: 5.

La Quinta: 24 de agosto de 2026: 9297. La Quinta: 8.

Chontico Noche