Resultados de El Sinuano Día y Noche de hoy, jueves 27 de agosto: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

La mañana de este jueves, 27 de agosto, estuvo marcada por la expectativa de los aficionados a los juegos de azar, tras conocerse un nuevo resultado de El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, una de las opciones de chance con mayor tradición entre los apostadores del país.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 27 de agosto de 2026

Durante la transmisión oficial se revelaron las cifras correspondientes al sorteo de El Sinuano Día. El número ganador de esta jornada fue el 9683, resultado que rápidamente comenzó a ser compartido a través de las plataformas oficiales y las redes sociales.

Por su parte, la denominada ‘quinta’, anunciada como es habitual por Telecaribe, fue el número 3, completando así el resultado oficial que deberán revisar los jugadores para conocer si sus apuestas fueron favorecidas.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 27 de agosto

Número ganador de cuatro cifras: 9683.

Número de la quinta: 3.

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 27 de agosto

Número ganador de cuatro cifras: pendiente.

Número ganador de cinco cifras: pendiente.

Por su parte, el próximo sorteo es el viernes 28 de agosto, a partir de las 2:30 p. m., mientras que la edición nocturna se lleva a cabo de lunes a sábado a las 10:30 p. m.