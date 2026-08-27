Un caldense amaneció multimillonario: afortunado ganó sorteo de Baloto Revancha por $11.600 millones

La suerte volvió a sonreírle a un colombiano y esta vez el gran ganador está en Caldas. Un jugador de Palestina acertó el resultado de Baloto Revancha y se convirtió en el nuevo dueño de un premio de $11.600 millones, luego de realizar su apuesta a través de la plataforma digital Baloto.

Resultado del Baloto, 26 de agosto: número de los 55.200 millones de pesos y los 11.600 de la Revancha

El golpe de suerte se produjo en el sorteo número 2701, realizado el miércoles 26 de agosto de 2026. El tiquete ganador fue adquirido bajo la modalidad manual y coincidió con los números 02, 18, 19, 25, 26 y la Súper Balota 8.

El resultado tiene un significado especial para el departamento, pues se trata de la primera vez que el premio mayor de Revancha cae en Caldas. Además, es la primera ocasión en la que un ganador del acumulado de Revancha obtiene su premio tras realizar la jugada mediante Baloto.com.

Cayó Baloto Revancha Foto: Captura Baloto.com

La millonaria cifra corresponde al acumulado que tenía Revancha para este sorteo y convierte al afortunado jugador de Palestina en uno de los grandes ganadores de lotería del año en Colombia.

La jornada también dejó una cifra importante de ganadores en todo el país. En total, 25.390 personas acertaron diferentes categorías del sorteo, con premios que, sumados, superaron los $11.696 millones.

El ganador del premio mayor ahora deberá adelantar el proceso correspondiente para recibir el dinero. Para ello, tendrá que comunicarse con la Fiduciaria de Occidente, entidad encargada de gestionar la entrega, y consultar las condiciones y pasos establecidos a través de los canales oficiales de Baloto.

El premio mayor de Revancha había caído anteriormente durante 2026, por lo que el resultado de este 27 de agosto representa la segunda vez en el año que el acumulado encuentra un ganador.

Cayó Baloto Revancha Foto: Getty Images / Baloto

De acuerdo con las cifras entregadas por Baloto, desde mayo de 2022 hasta agosto de 2026, Revancha ha entregado más de $418.666 millones en premios, beneficiando a más de 11,8 millones de ganadores en Colombia.