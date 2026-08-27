Último sorteo del Super Astro Sol: número y signo ganador de hoy, 27 de agosto de 2026

El Super Astro Sol realizó este jueves, 27 de agosto, un nuevo sorteo, en el que los apostadores esperaban conocer las cuatro cifras y el signo zodiacal que habían resultado favorecidos.

Resultados de El Sinuano Día y Noche de hoy, jueves 27 de agosto: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

La jornada correspondió al sorteo programado para las 4:00 de la tarde. Tras conocerse el resultado, los participantes pudieron comparar la combinación obtenida con la registrada en sus respectivos tiquetes.

Resultado del Super Astro Sol del 27 de agosto

El sorteo del Super Astro Sol de este jueves dejó una nueva combinación ganadora entre las diferentes posibilidades que podían seleccionar los participantes.

El resultado fue:

Número ganador: 3578

3578 Signo zodiacal: Aries

El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado y combina un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos del zodiaco.

Estos fueron los últimos resultados del Super Astro Sol

Antes del sorteo de este jueves, el juego había dejado otras tres combinaciones ganadoras durante la misma semana.

El miércoles 26 de agosto , el resultado fue 7372, acompañado por el signo Cáncer.

, el resultado fue 7372, acompañado por el signo Cáncer. El martes 25 de agosto , las cuatro cifras ganadoras fueron 0779 y el signo favorecido fue Escorpión.

, las cuatro cifras ganadoras fueron 0779 y el signo favorecido fue Escorpión. Por su parte, el lunes 24 de agosto, el resultado había sido 0849, con Acuario como signo zodiacal ganador.

Los resultados anteriores sirven como referencia para consultar las combinaciones de los últimos días, pero no permiten anticipar los números o signos de futuros sorteos, debido a que cada jornada se define de manera independiente.