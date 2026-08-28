El Sinuano Día y Noche: se revelaron los números ganadores de los sorteos de hoy viernes, 28 de agosto

Miles de jugadores de Colombia estuvieron atentos este miércoles 5 de agosto a los resultados de El Sinuano Día y El Sinuano Noche, dos sorteos de chance que se llevan a cabo cada jornada y que reúnen a numerosos participantes interesados en conocer las cifras favorecidas.

Esta modalidad ofrece dos momentos para realizar apuestas durante el día: una edición en horario diurno y otra en la noche. Una vez finaliza cada sorteo, los números oficiales son publicados mediante los canales autorizados, de manera que los apostadores puedan revisar sus jugadas y comprobar si fueron beneficiados con alguno de los premios.

Resultados de El Sinuano del 28 de agosto

El Sinuano Día

Número ganador: 8106.

La Quinta: 9.

El Sinuano Noche

Número ganador: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

El próximo sorteo será el sábado 29 de agosto, a las 2:30 p. m.

¿Cómo reclamar un premio?

Si una apuesta resulta favorecida, el jugador debe verificar que el número registrado en su comprobante corresponda con el resultado oficial y, en los casos en que aplique, que también coincida la serie. Para reclamar el premio, es necesario acudir a un punto autorizado y presentar el documento de identidad junto con el tiquete original, por lo que se recomienda conservarlo en buen estado.

Otro aspecto que deben considerar los ganadores son los tiempos establecidos para solicitar el pago. Mantener el comprobante hasta completar el proceso de reclamación es fundamental para evitar inconvenientes al momento de hacer efectivo el premio.

La dinámica de El Sinuano, con sorteos durante el día y la noche, ha contribuido a mantener el interés de los apostadores colombianos. Al contar con dos jornadas en una misma fecha, los participantes tienen la posibilidad de consultar diferentes resultados y permanecer atentos a las cifras que podrían favorecer sus apuestas.