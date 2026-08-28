Cayó MiLoto en Chaparral: esta es la millonada que se llevó el afortunado ganador

El municipio de Chaparral, en Tolima, tiene un nuevo millonario gracias al sorteo de MiLoto. El premio mayor, correspondiente al sorteo número 0596, quedó por primera vez en esta población, luego de que un jugador acertara los cinco números de la combinación ganadora.

Un caldense amaneció multimillonario: afortunado ganó sorteo de Baloto Revancha por $11.600 millones

Los números que llevaron la fortuna al afortunado fueron 02, 12, 18, 31 y 35, una combinación que le permitió quedarse con un premio de $260 millones. El resultado convirtió a Chaparral en protagonista de una nueva jornada de suerte para los jugadores de este popular juego.

El sorteo también dejó un importante número de ganadores en diferentes regiones del país. En total, más de 13.773 personas obtuvieron algún premio durante esta jornada.

Número ganador MiLoto: jueves, 27 de agosto de 2026. Foto: Baloto

Además de los resultados para los jugadores, MiLoto también representa una fuente de recursos para el sistema de salud colombiano. De acuerdo con la información entregada sobre el juego, entre el 20 de octubre de 2023 y el 23 de agosto de 2026, se han transferido más de $24.295 millones destinados a este sector.

Al mismo tiempo, la plataforma digital continúa tomando fuerza como una de las alternativas para adquirir los juegos de Baloto. Los interesados pueden realizar la compra a través de la página oficial de Baloto, ya sea desde un celular o computador.

En esta ocasión el premio se quedó en Chaparral. Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil baloto_colombia

Quien resultó ganador del premio mayor deberá adelantar el proceso correspondiente para recibir los $260 millones. Para conocer los requisitos y pasos establecidos para reclamar el dinero, puede comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar directamente la información disponible en la página oficial de Baloto.

MiLoto también está disponible en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS distribuidos en el territorio nacional, además de diferentes cadenas de grandes superficies.

El sorteo 0596 dejó una nueva historia de fortuna en Tolima, mientras miles de jugadores en Colombia continúan participando en busca de uno de los premios que ofrece el juego.