Bogotá tiene un nuevo millonario: le pegó a MiLoto con estos números y este fue el dineral que se llevó

MiLoto confirmó en la mañana de este miércoles, 12 de agosto de 2026, que hay un nuevo afortunado que se llevó un premio de 550 millones de pesos en el más reciente sorteo, que corresponde al No. 0587.

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Este último juego dejó más de 13 mil ganadores y entregó más de 649 millones de pesos, pero el mayor se quedó en la ciudad de Bogotá por decimoctava vez en la historia de MiLoto.

El ganador se llevó el dinero tras acertar con los números 6, 10, 13, 17 y 3, gracias a un tiquete que compró bajo la modalidad automática en la página web de Baloto.com.

“El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com. Además, recuerde que ahora se pueden cobrar los premios de hasta $2 millones de Baloto Revancha, MiLoto y Colorloto en www.baloto.com”, señaló Baloto.

Imagen referencia de MiLoto. Foto: Getty Images / MiLoto

Asimismo, se destacó que entre el 20 de octubre de 2023 y el 9 de agosto de 2026, MiLoto ha pagado más de $57.420 millones en premios, equivalentes a 3.427.306 premios entregados, consolidándose como el juego más fácil de ganar.

“En ese mismo periodo, ha transferido más de $23.903 millones al sistema de salud del país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos”, indicó.

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“MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial. También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies”, concluyó.

Es importante que las personas que participan en este tipo de sorteos mantengan el control, pues esto puede generar adicción. Cuando juegue, guarde muy bien su tiquete, ya que este puede ser el único comprobante válido que lo acredite como ganador si los números seleccionados resultan favorecidos.

Imagen referencia de MiLoto. Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: MiLoto (web oficial Coljuegos).

Se recomienda a los ganadores hacer un uso responsable del dinero, pues esto garantizará que pueda ser útil para cubrir necesidades o cumplir sueños que antes parecían inalcanzables en materia económica.