MiLoto volvió a caer en Bogotá: esta es la cifra que el ganador se llevó y los números que utilizó

MiLoto tiene un nuevo millonario. En el sorteo 0591, realizado recientemente, un jugador acertó los cinco números seleccionados y obtuvo un premio de $230 millones.

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De acuerdo con la información entregada este miércoles 19 de agosto de 2026, el premio mayor quedó nuevamente en Bogotá. Con este resultado, la capital acumula 19 premios mayores de MiLoto desde el inicio del juego y suma dos en lo que va de agosto.

La combinación que hizo posible el millonario premio fue 03, 10, 19, 28 y 34. El tiquete ganador fue adquirido mediante la modalidad manual.

En total, el sorteo dejó más de 10.000 ganadores y distribuyó aproximadamente $310 millones en premios entre los participantes.

Para reclamar los $230 millones, el afortunado deberá ponerse en contacto con la Fiduciaria de Occidente y seguir el procedimiento establecido para la entrega del dinero. También puede consultar los requisitos y condiciones a través del sitio oficial de Baloto.

Desde su lanzamiento, el 20 de octubre de 2023, hasta el 17 de agosto de 2026, MiLoto ha entregado más de 3,4 millones de premios, equivalentes a cerca de $58.175 millones. Durante ese mismo periodo, el juego ha generado aportes al sistema de salud superiores a $24.139 millones.

Los interesados pueden participar desde un celular o computador mediante la plataforma oficial. El juego también está disponible en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS a nivel nacional, además de algunas de las principales cadenas de grandes superficies.

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Finalmente, se recomienda participar de manera responsable y establecer límites al momento de jugar, teniendo en cuenta que los juegos de azar pueden generar conductas problemáticas o dependencia.

En caso de obtener un premio, es fundamental conservar el tiquete en buen estado, pues este constituye el principal comprobante para acreditar la jugada ganadora.

Imagen referencia de MiLoto. Foto: Getty Images y logo oficial MiLoto.

También es aconsejable planificar cuidadosamente el uso del dinero recibido, de manera que el premio pueda contribuir a cubrir necesidades, alcanzar objetivos financieros o concretar proyectos de largo plazo.