El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen resultados: estos fueron los números ganadores del 19 de agosto

Los resultados de los principales juegos de chance en Colombia son consultados diariamente por miles de personas que esperan conocer si sus números fueron favorecidos en los diferentes sorteos.
Este miércoles 19 de agosto, El Dorado, El Paisita y La Caribeña realizan sus respectivos sorteos en las modalidades de día, tarde o noche, de acuerdo con el horario establecido para cada juego.
Resultados de El Dorado
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 9160.
- La Quinta: 7.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Es importante conservar el comprobante de la apuesta y comparar la combinación completa con el resultado oficial. En los juegos que incluyen una cifra adicional, esta también debe ser tenida en cuenta para determinar el premio correspondiente.
Estos juegos de azar tienen horarios diferentes durante la jornada. Por ejemplo, El Dorado Mañana se realiza cerca de las 11:00 a. m., mientras que El Paisita Día está programado para la 1:00 p. m. y La Caribeña Día para las 2:30 p. m.