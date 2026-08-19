El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen resultados: estos fueron los números ganadores del 19 de agosto

Los resultados de los principales juegos de chance en Colombia son consultados diariamente por miles de personas que esperan conocer si sus números fueron favorecidos en los diferentes sorteos.

Este miércoles 19 de agosto, El Dorado, El Paisita y La Caribeña realizan sus respectivos sorteos en las modalidades de día, tarde o noche, de acuerdo con el horario establecido para cada juego.

Resultados de El Dorado

El Dorado Mañana

Premio mayor: 9160.

La Quinta: 7.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Es importante conservar el comprobante de la apuesta y comparar la combinación completa con el resultado oficial. En los juegos que incluyen una cifra adicional, esta también debe ser tenida en cuenta para determinar el premio correspondiente.

Estos juegos de azar tienen horarios diferentes durante la jornada. Por ejemplo, El Dorado Mañana se realiza cerca de las 11:00 a. m., mientras que El Paisita Día está programado para la 1:00 p. m. y La Caribeña Día para las 2:30 p. m.