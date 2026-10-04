Resultados Super Astro Luna, noche del sábado 3 de octubre: número y signo ganador

El Súper Astro Luna dio a conocer el resultado del sorteo de este sábado 3 de octubre de 2026, con un número de cuatro cifras y uno de los signos del zodiaco.

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 3 de octubre de 2026

Resultado del Super Astro Luna del sábado 3 de octubre

El número ganador del sorteo fue el:

Número: 3097

3097 Signo: Aries

El sorteo corresponde al número 8262 y hace parte de los sorteos que se realizan de lunes a sábado.

Estos fueron los últimos resultados del Super Astro Luna

Antes del resultado de este sábado 3 de octubre, estos fueron los números y signos registrados en los sorteos más recientes:

2 de octubre de 2026: 4014, signo Acuario.

4014, signo Acuario. 1 de octubre de 2026: 8637, signo Sagitario.

8637, signo Sagitario. 30 de septiembre de 2026: 0758, signo Escorpio.

¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Súper Astro es un juego de suerte y azar en el que el jugador indica el valor de su apuesta y escoge un número de hasta cuatro cifras, además de uno de los 12 signos del zodiaco.

Para obtener el resultado ganador, el número y el signo escogidos deben coincidir con los registrados en el sorteo, que se realiza en vivo y en directo a través del Canal 1.