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Resultados Super Astro Luna, noche del sábado 3 de octubre: número y signo ganador

Los jugadores de Súper Astro Luna ya pueden consultar las cifras de este sábado.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

4 de octubre de 2026 a las 7:41 a. m.
El Super Astro Luna reveló este sábado la combinación ganadora.
El Super Astro Luna reveló este sábado la combinación ganadora. Foto: Super Astro / Getty Images

El Súper Astro Luna dio a conocer el resultado del sorteo de este sábado 3 de octubre de 2026, con un número de cuatro cifras y uno de los signos del zodiaco.

Lotería de Boyacá, 17 de enero de 2026.
Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 3 de octubre de 2026

Resultado del Super Astro Luna del sábado 3 de octubre

El número ganador del sorteo fue el:

  • Número: 3097
  • Signo: Aries

El sorteo corresponde al número 8262 y hace parte de los sorteos que se realizan de lunes a sábado.

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Estos fueron los últimos resultados del Super Astro Luna

Antes del resultado de este sábado 3 de octubre, estos fueron los números y signos registrados en los sorteos más recientes:

  • 2 de octubre de 2026: 4014, signo Acuario.
  • 1 de octubre de 2026: 8637, signo Sagitario.
  • 30 de septiembre de 2026: 0758, signo Escorpio.

¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Súper Astro es un juego de suerte y azar en el que el jugador indica el valor de su apuesta y escoge un número de hasta cuatro cifras, además de uno de los 12 signos del zodiaco.

Para obtener el resultado ganador, el número y el signo escogidos deben coincidir con los registrados en el sorteo, que se realiza en vivo y en directo a través del Canal 1.