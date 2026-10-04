Cayó el Baloto más grande de los últimos 9 años: hay un nuevo millonario en Colombia y así debe reclamar su premio

La Lotería del Baloto anunció sobre la caída de su premio mayor en Colombia, luego de que la suerte le llegara a uno de sus jugadores, llevándose el gran acumulado de Baloto de $61.600 del sorteo 2717.

Baloto superó los 63.000 millones: estos fueron los números ganadores del acumulado de este sábado 3 de octubre

El afortunado reside en el departamento de Boyacá, específicamente en el municipio de Nobsa, en donde compró el tiquete ganador en un punto de venta de la red aliada JER.

El nuevo multimillonario del país realizó su compra bajo la modalidad manual y ganó con los números 03, 10, 14, 26, 31 y la superbalota 10. La edición de este Miloto trajo consigo un total de 40.239 ganadores y premios totales por más de $61.965 millones.

La caída de este sorteo de Baloto ha sido la cuarta más grande en su historia y el mayor acumulado que se registra desde el año 2017. Asimismo, es la primera vez que cae durante el 2026.

Este sábado 3 de octubre cayó el Baloto. Foto: Getty Images / Baloto

Desde que Baloto realizó su lanzamiento el 25 de mayo de 2022 hasta el 27 de septiembre de 2026, se han entregado $425.617 millones en premios a 12.373.513 ganadores, además de la transferencia de más de $268.982 millones al sistema de salud.

¿Qué debe hacer el ganador para reclamar su premio?

Baloto informa que el nuevo multimillonario que ganó el gran acumulado de $61.600 millones tiene que comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para posteriormente consultar los pasos a seguir.

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:

Tiquete original : si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis apuestas” del perfil de usuario.

: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis apuestas” del perfil de usuario. Documento de identidad vigente: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.