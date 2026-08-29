Números ganadores de la lotería La Antioqueñita Día y Tarde: cifras cargadas de suerte de hoy sábado, 29 de sábado

La Antioqueñita continúa siendo uno de los sorteos más populares entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia. Con dos sorteos diarios, esta modalidad ofrece a miles de apostadores la posibilidad de probar su suerte todos los días y optar por premios en efectivo.

En el sorteo de La Antioqueñita Día, realizado este sábado 29 de agosto de 2026, el número favorecido fue 8140, mientras que la balota de La Quinta correspondió al número 2.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Día

Número ganador: 8140

Quinta balota: 2

Quienes no resultaron ganadores en esta oportunidad aún tienen una nueva posibilidad con La Antioqueñita Tarde, cuyo sorteo se realiza diariamente a las 4:00 p. m., incluidos domingos y días festivos.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Tarde

Número ganador: Pendiente

Quinta balota: Pendiente

Los resultados oficiales pueden consultarse en tiempo real mediante las transmisiones en vivo del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian las combinaciones ganadoras una vez finaliza cada sorteo.

La Antioqueñita mantiene una mecánica de juego sencilla, razón por la que se ha consolidado como una de las alternativas preferidas por los apostadores en el país. Además de los sorteos diarios, los participantes suelen consultar los resultados anteriores para verificar sus números o analizar las combinaciones que han salido recientemente.