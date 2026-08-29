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El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados y cifras ganadoras del sábado 29 de agosto de 2026

Es importante que quienes participaron revisen el número completo de su tiquete.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
29 de agosto de 2026 a las 1:41 p. m.
Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña del 9 de diciembre.
Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña del 9 de diciembre. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este sábado, 29 de agosto, se llevó cabo una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y chances de Colombia. Durante el día, miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar con mayor seguimiento en distintas regiones del país.

La Antioqueñita Día y Tarde
Números ganadores de la lotería La Antioqueñita Día y Tarde: cifras cargadas de suerte de hoy sábado, 29 de sábado

Como ocurre habitualmente, los sorteos despertaron el interés de los apostadores, quienes esperaron conocer los números ganadores de las diferentes modalidades y comprobar si sus apuestas fueron acertadas.

Resultados de los sorteos del sábado 29 de agosto

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 8940.
  • La Quinta: 8.
YouTube video LYQ5D-wT9Ks thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: 4673.
  • La Quinta: 6.
YouTube video 6KackFd5bLM thumbnail
Los jugadores ya pueden consultar los números y series de los sorteos de este viernes.
Resultados de las loterías de Medellín, Risaralda y Santander de este viernes 28 de agosto

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El chance continúa entre las modalidades de juego más populares en Colombia, especialmente en zonas donde este tipo de sorteos forma parte de una tradición que se ha mantenido durante años.