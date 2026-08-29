Números ganadores de Super Astro Sol este sábado, 29 de agosto de 2026

Este sábado 29 de agosto de 2026, a las 4:00 p. m., se realizó un nuevo sorteo de Super Astro Sol, una de las loterías más populares de Colombia.

Estos fueron los resultados oficiales:

El número ganador es: 6366.

Los últimos tres dígitos: 366.

Los últimos dos dígitos: 66.

El signo zodiacal ganador es: Acuario.

Miles de colombianos desafían la suerte con la ilusión de llevarse millones de pesos al acertar la cifra completa, en el orden exacto de las balotas, además del signo zodiacal ganador.

Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche hoy sábado 29 de agosto

Para jugar, es necesario adquirir un tiquete y realizar una apuesta que puede ir desde los 500 hasta los 10.000 pesos. Después, el participante selecciona cuatro números del 0 al 9 y los combina con el signo zodiacal que considera de la suerte.

El juego de azar también ofrece otras oportunidades de premio. Quienes acierten los tres últimos dígitos de la cifra y el signo zodiacal recibirán 1.000 veces el valor de su apuesta. Por su parte, acertar las dos últimas cifras y el signo permitirá obtener 100 veces el monto jugado.