Resultados de la Lotería de Boyacá este sábado 29 de agosto de 2026: premio mayor y premios secos

Este sábado se sorteó una nueva edición de la Lotería de Boyacá, cuyo premio mayor supera los 15.000 millones de pesos. Este, el sorteo número 4639, también definió un plan de premios secos que le permitiría a miles de colombianos hacerse a una ganancia particular.

Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sábado 29 de agosto de 2026

Resultados de este sábado, 29 de agosto, en la Lotería de Boyacá

El sorteo número 4639 de la Lotería de Boyacá dejó como ganador del premio mayor al siguiente boleto:

Número ganador: 7660

7660 Serie: 393

Esta lotería permite que los colombianos ganen algunas sumas de dinero dependiendo de lo apostado con las diferentes fracciones, por lo que es clave revisar el boleto, ya que aun si no logran coincidir con el número completo, pueden ser merecedores de algunos premios si logran acertar en algunos de los últimos tres números.

En cuanto a los premios secos, estos fueron los resultados este sábado, 29 de agosto:

Premio Fortuna: $1.000 millones

Número ganador: 2976

2976 Serie: 038

Premio Alegría: $400 millones

Número ganador : 6498

: 6498 Serie: 251

Premio Ilusión: $300 millones

Número ganador : 1061

: 1061 Serie: 326

Premio Esperanza: $100 millones

Número ganador : 4354

: 4354 Serie: 020

Premios Berraquera: $50 millones cada uno

6086 – Serie 122

2774 – Serie 301

6519 – Serie 292

4207 – Serie 103

Premios Optimismo: $20 millones cada uno

8932 – Serie 146

7827 – Serie 336

1853 – Serie 420

1947 – Serie 324

9518 – Serie 310

1592 – Serie 173

4991 – Serie 383

7785 – Serie 211

8002 – Serie 001

4807 – Serie 400

4831 – Serie 059

7794 – Serie 322

9190 – Serie 467

3762 – Serie 213

1866 – Serie 371

Premios Valentía: $10 millones cada uno

0072 – Serie 261

0124 – Serie 440

0973 – Serie 256

1067 – Serie 426

1274 – Serie 159

1315 – Serie 237

1533 – Serie 163

1824 – Serie 397

2648 – Serie 297

3490 – Serie 044

3698 – Serie 067

3956 – Serie 399

3956 – Serie 268

4160 – Serie 065

4161 – Serie 355

4684 – Serie 020

4710 – Serie 011

4913 – Serie 301

5014 – Serie 301

5042 – Serie 307

5231 – Serie 364

5372 – Serie 042

5600 – Serie 324

5763 – Serie 081

6029 – Serie 312

6329 – Serie 299

6341 – Serie 038

7291 – Serie 313

7534 – Serie 457

7601 – Serie 455

7786 – Serie 199

8185 – Serie 144

8215 – Serie 257

8376 – Serie 056

9078 – Serie 033

9634 – Serie 336