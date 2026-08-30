Resultados de la Lotería de Boyacá este sábado 29 de agosto de 2026: premio mayor y premios secos

Este sábado se sorteó una nueva edición de la Lotería de Boyacá, cuyo premio mayor supera los 15.000 millones de pesos. Este, el sorteo número 4639, también definió un plan de premios secos que le permitiría a miles de colombianos hacerse a una ganancia particular.
Resultados de este sábado, 29 de agosto, en la Lotería de Boyacá
El sorteo número 4639 de la Lotería de Boyacá dejó como ganador del premio mayor al siguiente boleto:
- Número ganador: 7660
- Serie: 393
Esta lotería permite que los colombianos ganen algunas sumas de dinero dependiendo de lo apostado con las diferentes fracciones, por lo que es clave revisar el boleto, ya que aun si no logran coincidir con el número completo, pueden ser merecedores de algunos premios si logran acertar en algunos de los últimos tres números.
En cuanto a los premios secos, estos fueron los resultados este sábado, 29 de agosto:
Premio Fortuna: $1.000 millones
- Número ganador: 2976
- Serie: 038
Premio Alegría: $400 millones
- Número ganador: 6498
- Serie: 251
Premio Ilusión: $300 millones
- Número ganador: 1061
- Serie: 326
Premio Esperanza: $100 millones
- Número ganador: 4354
- Serie: 020
Premios Berraquera: $50 millones cada uno
- 6086 – Serie 122
- 2774 – Serie 301
- 6519 – Serie 292
- 4207 – Serie 103
Premios Optimismo: $20 millones cada uno
- 8932 – Serie 146
- 7827 – Serie 336
- 1853 – Serie 420
- 1947 – Serie 324
- 9518 – Serie 310
- 1592 – Serie 173
- 4991 – Serie 383
- 7785 – Serie 211
- 8002 – Serie 001
- 4807 – Serie 400
- 4831 – Serie 059
- 7794 – Serie 322
- 9190 – Serie 467
- 3762 – Serie 213
- 1866 – Serie 371
Premios Valentía: $10 millones cada uno
- 0072 – Serie 261
- 0124 – Serie 440
- 0973 – Serie 256
- 1067 – Serie 426
- 1274 – Serie 159
- 1315 – Serie 237
- 1533 – Serie 163
- 1824 – Serie 397
- 2648 – Serie 297
- 3490 – Serie 044
- 3698 – Serie 067
- 3956 – Serie 399
- 3956 – Serie 268
- 4160 – Serie 065
- 4161 – Serie 355
- 4684 – Serie 020
- 4710 – Serie 011
- 4913 – Serie 301
- 5014 – Serie 301
- 5042 – Serie 307
- 5231 – Serie 364
- 5372 – Serie 042
- 5600 – Serie 324
- 5763 – Serie 081
- 6029 – Serie 312
- 6329 – Serie 299
- 6341 – Serie 038
- 7291 – Serie 313
- 7534 – Serie 457
- 7601 – Serie 455
- 7786 – Serie 199
- 8185 – Serie 144
- 8215 – Serie 257
- 8376 – Serie 056
- 9078 – Serie 033
- 9634 – Serie 336