La Lotería del Cauca llevó a cabo su sorteo del sábado 29 de agosto de 2026, una nueva jornada en la que los jugadores esperaban conocer si la suerte estaba de su lado.

El sorteo, seguido por miles de personas en Colombia, puso en juego el tradicional premio mayor, además de los diferentes premios secos que hacen parte de esta lotería.

Una vez finalizada la jornada, los resultados fueron publicados para que los participantes puedan verificar sus billetes y comprobar si obtuvieron alguno de los premios.

Resultado de la Lotería del Cauca

Estos fueron los datos correspondientes al sorteo del sábado:

Número: 8591

Serie: 123

¿Qué hacer si ganó la Lotería del Cauca?

Si su billete coincide con alguno de los resultados premiados, lo primero es revisar cuidadosamente el número y la serie frente a los resultados oficiales.

Ambos datos deben corresponder para poder reclamar el premio.

También es fundamental conservar el billete original en buen estado.

Evite escribir sobre él, hacer tachones, modificaciones o cualquier alteración que pueda afectar su validez, ya que este documento es el respaldo para acreditar el premio.

La Lotería del Cauca forma parte de la tradición de los juegos de suerte y azar en Colombia.

Sus sorteos incluyen un premio mayor y diferentes premios secos, de acuerdo con el plan establecido para cada jornada.

Además de entregar premios a los jugadores, los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar tienen como destino las rentas para el sector salud, contribuyendo a la financiación de servicios y programas públicos.

Por eso, quienes participaron en el sorteo del 8 de agosto de 2026 deben revisar con detenimiento sus billetes y consultar los resultados oficiales antes de desecharlos.

Números ganadores de Super Astro Sol este sábado, 29 de agosto de 2026

Historia y plan de premios de la Lotería del Cauca

Con sede en Popayán, la Lotería del Cauca tiene una trayectoria de más de cinco décadas en Colombia.

Su creación se remonta a la administración del entonces gobernador Aurelio Iragorri Hormaza.

El 4 de julio de 1974, la entidad obtuvo vida jurídica como Empresa Industrial y Comercial del Estado.

Un año después, el 4 de julio de 1975, se realizó en Popayán el sorteo número 001, dando inicio a una tradición que se ha mantenido durante décadas.

Desde entonces, la Lotería del Cauca ha realizado sus sorteos de manera semanal y se ha consolidado como una de las entidades tradicionales del sector de juegos de suerte y azar en el país.

Actualmente, su plan de premios contempla un premio mayor de 8.000 millones de pesos, acompañado de diferentes premios secos.

Dependiendo de las condiciones de cada sorteo, estos pueden alcanzar valores de entre 10 millones y 300 millones de pesos.

La entidad realiza un sorteo cada semana, tradicionalmente los sábados a las 11:00 de la noche, con transmisión por Canal 1.