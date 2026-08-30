Resultado del Baloto: estos son los números ganadores del acumulado millonario de este sábado 29 de agosto de 2026

Para la noche de este sábado, 29 de agosto de 2026, millones de usuarios estuvieron esperando hasta tarde para conocer los números ganadores de El Baloto.

Resultado del Baloto, 26 de agosto: número de los 55.200 millones de pesos y los 11.600 de la Revancha

En el caso del sorteo que corresponde al número 2702, se participó para conseguir el premio acumulado de $55.600 millones en el sorteo tradicional, mientras que en el Baloto Revancha, el valor llegó a los $2.000 millones

El Baloto realiza sus sorteos solamente los lunes, miércoles y sábados, por lo que este fin de semana los jugadores volvieron a tener la posibilidad de buscar alguno de los millonarios acumulados.

Resultados del sorteo del Baloto del 29 de agosto de 2026

Estos fueron los números correspondientes al sorteo tradicional del Baloto:

Acumulado: $55.600 millones

$55.600 millones Número ganador: 05 - 16 - 22 - 36 - 43

05 - 16 - 22 - 36 - 43 Súper balota: 14

El resultado corresponde al sorteo número 2702, realizado este sábado 29 de agosto.

Sorteo Baloto Foto: Getty Images / Baloto

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 29 de agosto de 2026

En el caso de Baloto Revancha, el acumulado disponible para este sorteo era de $11.600 millones.

Número ganador: 01 - 05 - 15 - 18 - 36

01 - 05 - 15 - 18 - 36 Súper balota: 06

La modalidad Revancha cuenta con una combinación independiente de números frente al sorteo tradicional.

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

Antes del sorteo de este sábado, estos fueron los números registrados en los tres sorteos anteriores del Baloto, incluida la Súper balota:

26 de agosto de 2026: 30 - 41 - 35 - 33 - 20 | Súper balota: 05

30 - 41 - 35 - 33 - 20 | Súper balota: 05 24 de agosto de 2026: 10 - 13 - 18 - 27 - 39 | Súper balota: 13

10 - 13 - 18 - 27 - 39 | Súper balota: 13 22 de agosto de 2026: 10 - 12 - 16 - 35 - 36 | Súper balota: 11

En Baloto Revancha, los resultados de los tres sorteos anteriores fueron: