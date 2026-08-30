Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sábado 29 de agosto de 2026

En la noche de este sábado, 29 de agosto, se realizó un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Resultado del Baloto: estos son los números ganadores del acumulado millonario de este sábado 29 de agosto de 2026

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 7439 bajo el signo Acuario.

Estos fueron los resultados oficiales:

El número ganador es: 7439.

Los últimos tres dígitos: 439.

Los últimos dos dígitos: 39.

El signo zodiacal ganador es: Acuario.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 28 de agosto de 2026: número 0914 con el signo Tauro.

número 0914 con el signo Tauro. Sorteo del 27 de agosto de 2026 : número 9243 con el signo Escorpión.

: número 9243 con el signo Escorpión. Sorteo del 26 de agosto de 2026: número 9087 con el signo Géminis.

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte con la posibilidad de ganar millones de pesos al acertar la cifra completa, en el mismo orden en que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 30 de agosto. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

¿Jugó la Lotería del Cauca? Consulte los números ganadores del sábado 29 de agosto

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada.