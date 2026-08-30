Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados ganadores del sorteo de este domingo, 30 de agosto

La Antioqueñita se mantiene entre las alternativas de chance que despiertan mayor interés entre los jugadores en Colombia. Su formato contempla dos sorteos durante el día, lo que permite a los participantes intentar acertar las combinaciones premiadas en diferentes horarios.
En la edición de La Antioqueñita Día, realizada este domingo 30 de agosto de 2026, el número ganador fue el 4795, mientras que La Quinta correspondió a la cifra 7.
Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Día
- Número ganador: 4795
- Quinta balota: 7
Aquellos apostadores que no lograron acertar en esta jornada todavía cuentan con otra oportunidad con La Antioqueñita Tarde, sorteo que se lleva a cabo todos los días a las 4:00 p. m., incluso durante domingos y festivos.
Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: Pendiente
- Quinta balota: Pendiente
Las combinaciones oficiales pueden seguirse mediante las transmisiones en vivo de La Red Gana en YouTube, donde se dan a conocer los resultados una vez culmina cada sorteo.
La dinámica de La Antioqueñita se caracteriza por su facilidad para participar, aspecto que ha contribuido a su popularidad entre los aficionados a los juegos de azar. Además, muchos jugadores revisan los resultados de jornadas anteriores para comprobar sus apuestas y conocer las cifras que han aparecido recientemente.