Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados ganadores del sorteo de este domingo, 30 de agosto

Un nuevo juego se realizó este fin de semana, arrojando las cifras millonarias.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
30 de agosto de 2026 a las 12:24 p. m.
Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde.
Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Antioqueñita se mantiene entre las alternativas de chance que despiertan mayor interés entre los jugadores en Colombia. Su formato contempla dos sorteos durante el día, lo que permite a los participantes intentar acertar las combinaciones premiadas en diferentes horarios.

Los resultados del último sorteo reavivaron la expectativa entre quienes siguen cada semana este tradicional juego de azar.
Resultados de la Lotería de Boyacá este sábado 29 de agosto de 2026: premio mayor y premios secos

En la edición de La Antioqueñita Día, realizada este domingo 30 de agosto de 2026, el número ganador fue el 4795, mientras que La Quinta correspondió a la cifra 7.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 4795
  • Quinta balota: 7
YouTube video vBynw9Isr28 thumbnail

Aquellos apostadores que no lograron acertar en esta jornada todavía cuentan con otra oportunidad con La Antioqueñita Tarde, sorteo que se lleva a cabo todos los días a las 4:00 p. m., incluso durante domingos y festivos.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: Pendiente
  • Quinta balota: Pendiente

Las combinaciones oficiales pueden seguirse mediante las transmisiones en vivo de La Red Gana en YouTube, donde se dan a conocer los resultados una vez culmina cada sorteo.

La dinámica de La Antioqueñita se caracteriza por su facilidad para participar, aspecto que ha contribuido a su popularidad entre los aficionados a los juegos de azar. Además, muchos jugadores revisan los resultados de jornadas anteriores para comprobar sus apuestas y conocer las cifras que han aparecido recientemente.