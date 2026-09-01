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Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del martes 1 de septiembre de 2026

Estas combinaciones numéricas fueron las ganadoras de los sorteos de hoy.

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Redacción Loterías
1 de septiembre de 2026 a las 1:59 p. m.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Este martes 1 de septiembre de 2026 ya se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Chontico, en su edición Día.

Resultado de Chontico Día - 1 de septiembre

Premio mayor: 3628 - 9.

  • Tres últimos: 628.
  • Dos últimos: 28.
  • Cifra completa: 3628.
  • Último número: 9.
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Resultado de Chontico Noche - 1 de septiembre

Premio mayor: pendiente.

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • Último número: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el miércoles 2 de septiembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 31 de agosto de 2026: 4348. La Quinta: 0.
  • 30 de agosto de 2026: 5538. La Quinta: 3.
  • 29 de agosto de 2026: 1638. La Quinta: 9.

Chontico Noche

  • 31 de agosto de 2026: 7715. La Quinta: 8.
  • 30 de agosto de 2026: 2548. La Quinta: 5.
  • 29 de agosto de 2026: 0662. La Quinta: 0.