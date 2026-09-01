Este lunes 31 de agosto de 2026 se realizó el último sorteo del Baloto correspondiente al mes de agosto. La jornada puso en juego uno de los acumulados más esperados por los jugadores, con $56.000 millones en el Baloto tradicional y $2.200 millones en Baloto Revancha.
El sorteo correspondió al número 2703 y se llevó a cabo en una jornada que podría dejar nuevos ganadores justo antes del comienzo de septiembre.
Resultado del sorteo del Baloto del 31 de agosto de 2026
El Baloto tradicional llegó a este último sorteo de agosto con un acumulado de $56.000 millones. Los jugadores debían acertar los cinco números principales y la Súper Balota para quedarse con el acumulado.
Estos son los resultados del sorteo:
- Número ganador: 01-18-25-31-43
- Súper Balota: 08
Con estos números se podrá comprobar si hubo un ganador del acumulado o si el monto continúa creciendo para los siguientes sorteos.
Resultado del Baloto Revancha del 31 de agosto de 2026
Por su parte, el Baloto Revancha puso en juego un acumulado de $2.200 millones durante el sorteo de este lunes.
Estos fueron los números sorteados:
- Número ganador: 14-17-19-20-27
- Súper Balota: 09
Los jugadores que participaron en esta modalidad podrán verificar el resultado de su tiquete para establecer si obtuvieron alguno de los premios disponibles.
Estos fueron los últimos sorteos del Baloto
Antes del sorteo de este lunes, estos fueron los resultados de las tres jornadas anteriores del Baloto tradicional:
- 29 de agosto de 2026: 05 - 16 - 22 - 36 - 43 - 14
- 26 de agosto de 2026: 20 - 30 - 33 - 35 - 41 - 05
- 24 de agosto de 2026: 10 - 13 - 18 - 27 - 39 - 13
El último número de cada combinación corresponde a la Súper Balota.
En el caso de Baloto Revancha, los tres resultados anteriores fueron:
- 29 de agosto de 2026: 01 - 05 - 15 - 18 - 36 - 06
- 26 de agosto de 2026: 02 - 18 - 19 - 25 - 26 - 08
- 24 de agosto de 2026: 11 - 26 - 29 - 31 - 42 - 10.