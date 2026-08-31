¿Jugó El Dorado, El Paisita o La Caribeña? Estos fueron los números ganadores del lunes 31 de agosto

Los juegos de azar vuelven a captar la atención de los colombianos este lunes 31 de agosto, jornada en la que se realizan nuevos sorteos de diferentes chances en el país. Entre los más consultados están El Dorado, El Paisita y La Caribeña, por lo que los participantes permanecen atentos a las cifras que definan a los ganadores.
Los números ganadores se conocerán a medida que avance la jornada. El Paisita Día tiene previsto su sorteo durante la tarde, mientras que El Paisita Noche se juega posteriormente. La Caribeña Día también tiene programado su sorteo para este lunes.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña
Una vez se realicen los sorteos, los resultados podrán consultarse en este espacio para comprobar si el número jugado coincide con alguna de las combinaciones ganadoras.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 6784.
- La Quinta: 7.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Los participantes deben tener en cuenta que cada modalidad cuenta con horarios específicos de realización. Por ejemplo, La Caribeña Día está programada para las 2:30 p. m., mientras que El Paisita Noche se sortea a las 6:00 p. m. de este lunes.