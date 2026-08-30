Super Astro Luna: estos son los números ganadores del domingo, 30 de agosto de 2026

Durante la noche de este domingo, 30 de agosto, se llevó a cabo un nuevo sorteo de Super Astro Luna, que entrega un premio de hasta 42.000 veces el valor apostado.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor correspondió al número 1823, acompañado del signo Leo.

Resultado Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 30 de agosto de 2026: número y quinta

Estos fueron los resultados oficiales:

El número ganador es: 1823.

Los últimos tres dígitos: 823.

Los últimos dos dígitos: 23.

El signo zodiacal ganador es: Leo.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 29 de agosto de 2026 : número 7439 con el signo Acuario

: número con el signo Sorteo del 28 de agosto de 2026: número 0914 con el signo Tauro .

número con el signo . Sorteo del 27 de agosto de 2026: número 9243 con el signo Escorpión.

Miles de colombianos desafían su suerte con la oportunidad de ganar millones de pesos al acertar la cifra completa, en el orden exacto de las balotas, junto con el signo zodiacal seleccionado.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se realizará este lunes, 31 de agosto. La transmisión se podrá seguir en vivo por televisión a través de Canal 1, mientras que los resultados estarán disponibles en la página oficial de Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada.