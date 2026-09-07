Resultados ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números de este 7 de septiembre

Miles de aficionados a los juegos de azar en Colombia siguen con atención los sorteos programados para este lunes 7 de septiembre. Entre los chances que generan mayor expectativa se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, modalidades que diariamente reúnen a numerosos apostadores interesados en conocer las cifras premiadas.

Cada uno de estos juegos cuenta con un horario específico para la realización de su sorteo. Por ello, los participantes suelen mantenerse atentos a la programación para conocer, una vez concluye cada jornada, los números que resultaron ganadores.

Después de hacer sus apuestas, los jugadores acostumbran consultar los resultados oficiales con el fin de verificar si lograron acertar las combinaciones. La amplia oferta de sorteos y los diferentes horarios disponibles durante el día mantienen el interés de quienes participan habitualmente en estas populares modalidades de chance.

Resultados de las loterías del 7 de septiembre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 6775.

La Quinta: 9.

El Dorado Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: 0039

La Quinta: 2

El Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche